颜金勇：政府与半导体业者将继续努力为增长吸引投资

我国政府与半导体业将继续努力，把新加坡打造成一个具有吸引力的投资地点，为未来半导体业的增长做好准备。

贸工部长颜金勇星期二（9月19日）在新加坡半导体工业协会（SSIA）举办的庆祝半导体业在新加坡55年的晚宴上，发表谈话时这么说。

颜金勇指出，半导体业目前已成为我国先进制造业的重要组成部分，占整体制造业增值的三分之一以上。

“虽然全球半导体行业正在放缓，在人工智能、5G和工业物联网等趋势的带动下，半导体需求在中长期内将继续增长。市场依旧乐观，全球半导体产业有望在这10年结束前，突破万亿元大关。”

颜金勇说，新加坡已做好充分准备，抓住这一行业的发展机遇。过去一年，联华电子（United Microelectronics Corporation）、世创电子（Siltronic）和Silicon Box等半导体公司宣布在新加坡投资，扩大在我国的业务。

将提供新集成电路设计培训课程

另外，格芯（GlobalFoundries）于上周为耗资50亿元扩建的晶圆厂，举行了开幕典礼。

颜金勇认为，这都反映了业界对新加坡持续具有信心。他也强调，政府和半导体业会继续努力，让新加坡成为一个具有吸引力的投资地点。

“多年来，我们不断积累的一项重要资产就是我们的人才库”。

颜金勇透露，新加坡半导体工业协会、南洋理工大学和经济发展局共同开发了一个为期六个月、新的集成电路设计（IC design）培训课程。课程将于2024年8月首次开课，目标是在五年内培养多达150名新的集成电路设计师。

“同时，我们将加倍努力培养研发人才，以实现未来10年培养1000名博士的目标。”

另外，经发局将与新加坡劳动力发展局（WSG）和业界合作，在未来四年内协助至少1300人实现转业。

颜金勇认为，若能为处于职业生涯中期的人士，提供技能再培训，他们便可以在公司担任新的或更重要的职务，或者转到业内的其他职务。

可持续发展是半导体业另个机遇

我国半导体业可以掌握的另一个机遇是可持续发展。

颜金勇指出，许多半导体和半导体设备公司承诺在2050年或更早实现净零排放。我国计划到2035年进口多达4千兆瓦的低碳电力，有助半导体业减少范畴2的排放。

他呼吁业界继续与设备制造商合作，在材料和制程方面进行创新，以实现可持续发展的目标，并创造新的竞争优势。

新加坡半导体工业协会主席张淑滨指出，过去五年，协会与政府机构、高等学府和企业合作展开多项倡议，加强本地供应链是其中一个重点。

她举例说，在冠病疫情期间，一些跨国企业主动协助中小企业开发工业4.0的新技术和能力。“这么做有助于建立一个更具韧性的本地供应链和生态系统，以支持半导体行业的发展。”

拥有人才、政府支持和良好的基础设施，张淑滨认为，新加坡的半导体业有能力掌握未来的增长趋势。