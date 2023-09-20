金管局一年半内向违例机构与个人开罚2084万元 历来最高

新加坡金融管理局于去年1月至今年6月的18个月里，向违例金融机构和人士开出共计2084万元的罚款，另有39人被定罪。这是金管局自公开执法行动数据以来，迄今罚款金额最高的一次。

这也是金管局于2016年成立专属执法部门后，第四次公开执法行动数据。根据星期二（9月19日）发布的最新数据，当局开出的2084万元罚金中，1296万元为民事罚款，其余788万元是销案罚款。

后者主要涉及违反反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例，跟违反反洗钱条例有关的罚款达710万元。金管局也在这段期间发出18项禁令。

金管局的执法行动报告涵盖该局与商业事务局联合调查的案件。

金管局：严厉看待“福建帮”洗钱案

针对最近爆出本地历来最大宗、涉及“福建帮”的洗钱案，当局重申严厉看待这起案件，并正与可能涉及违法资金的金融机构保持联系。有关监管工作还在进行中。

在去年1月至今年6月的执法期间，备受关注的几起案件包括三家银行和一家保险公司在处理与德国支付服务公司Wirecard相关交易上未采取足够措施，触犯反洗钱和反恐融资条例，被金管局罚款380万元。

另外，当局对来宝集团（Noble Group）处以1260万元民事罚款，因它在财务报告中发表误导信息，违反证券与期货法令。金管局也对加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）两名创始高管朱苏（译音，Zhu Su）和戴维斯（Kyle Davies）发出为期九年的禁止令，因为他们违反证券及期货法令，以及证券及期货（执照和商业行为）条例。

完成刑事调查平均时间增长近两倍

在上述的一年半里，金管局完成调查的平均时间有所增加。当局平均用了26个月的时间调查刑事案件，比上一轮执法行动期（2020年7月至2021年12月）的九个月来得久；民事罚款案件的调查时间，也从上一轮的19个月增至47个月。

整体而言，当局调查所有案件的平均时间为11个月，比上一轮的平均七个月来得久。

针对调查时间增加，金管局发言人说：“整体所需时间增加，主要因素是调查民事罚款案件的平均时间更长。这主要是冠病疫情期间面对营运挑战，以及特定案件收集证据困难。”

发言人指出，执法行动的有效程度不应该仅看调查时间长短，调查工作所需时间取决于各种因素，包括案件的复杂程度。金管局必须确保彻底和仔细调查每起案件。

未来案件只会越发复杂和新奇

金管局执法局司长包佩玉在报告中说：“展望未来，我们的案件只会越来越复杂和新奇。案件涉及的数码证据数量成倍增长。”

包佩玉指出，当局将继续运用科技来改善调查工作的有效度和效率。当局也留意到，行为不当的加密资产服务供应商一般上会跨境营运，这对传统执法行动带来挑战。在这些案件中，当局为外国执法伙伴提供支援，并且致力于展开强有力的国际合作。

当局在这期间调查的136起案件中，涉及内幕交易的案件最多，共32起。第二多的案件类别与披露相关违规行为，共25起。

金管局也在执法行动报告中，列出两起正在调查中的主要案件进展，包括美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust），以及汇迅资产管理（Hui Xun Asset Management）。

针对美鹰酒店信托的董事及职员涉嫌抵触证券与期货法令，金管局正在检讨起获的大量文件和信息。当局已向业界专家征询意见。

针对汇迅资产管理在运作上没做好治理或风险管理，当局已检讨公司文件并审问相关者，目前正在与新加坡总检察署合作检讨调查结果。

