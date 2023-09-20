我国医疗设备市场规模2027年料达14亿元

在政府持续承诺改善医疗服务和老龄化人口日益增长的背景下，本地医疗设备市场预料继续受益。不过短期而言，经济形势不明朗情况可能对本地医疗设备进口产生负面影响。

市场复合年增长率料达7.4％

根据信息服务公司Fitch Solutions旗下研究机构BMI最近发布的报告，本地医疗设备市场从2022年至2027年的复合年增长率预计为7.4％，在2027年的市场规模将达到14亿元。

报告说：“新加坡医疗保健系统面向公众，确保满足公众对医疗保健服务和医疗设备的持续需求。与2022年相比，新加坡政府在2023年财政年的医疗预算略有下降，但我们注意到，这预算仍高于冠病疫情前的水平，显示政府对改善医疗服务的持续承诺。”

根据副总理兼财政部长黄循财今年2月14日发表的2023财政年财政预算案声明，在新财政年的政府部门总开支中，卫生部是开支第二大的政府部门，预计为168亿8000万元。这比2022财政年减少了1.9％，却显著高于2019财政年的预算开支117亿2300万元。

另外，据卫生部估计，我国到2030年每四人中就有一人年过65岁，也就是有超过90万名年长人士。该部门也于今年3月宣布，将继续投资医疗基础设施，扩大急症护理系统，以满足我国日益增加的医疗需求，包括建设新的新加坡国立癌症中心、中央医院急症科大楼和门诊服务大楼等。

其中，新的新加坡国立癌症中心去年12月开始运营，到今年3月所有临床服务都已转移至新中心。

报告说，我国政府继续为老龄化人口提供医疗服务支援，确保满足对医疗设备的需求，这有助于推动医疗设备市场的长期增长。

它举例说，新癌症中心规模预计是原来的五倍，到2030年的病患就诊量将是目前的两倍。“我们预计这些项目将通过提高产能，扩大本地医疗设备市场。”

进口设备大部分非国内使用而是转口

尽管对医疗设备市场长期前景看好，报告认为，在持续的宏观经济压力下，依赖贸易的我国经济增长将放缓，短期内会给医疗设备市场带来下行压力。

根据报告，我国去年的医疗设备进口总额为62亿元，出口总额则为114亿元。

报告说：“新加坡是亚太区主要贸易枢纽，有大量进口产品转口，因此进口的医疗设备有很大一部分不是在国内使用，而是转口。”

它还提醒说：“由于新加坡对贸易的高度依赖，我们预计全球增长放缓和国内增长放缓，将在短期内对医疗设备市场的增长构成下行风险。”