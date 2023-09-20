我国医疗设备市场规模2027年料达14亿元

周文龙

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更新 / 2023年9月20日 6:01 PM
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发布 / 2023年9月20日 5:05 PM

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在政府持续承诺改善医疗服务和老龄化人口日益增长的背景下，本地医疗设备市场预料继续受益。不过短期而言，经济形势不明朗情况可能对本地医疗设备进口产生负面影响。

市场复合年增长率料达7.4％

根据信息服务公司Fitch Solutions旗下研究机构BMI最近发布的报告，本地医疗设备市场从2022年至2027年的复合年增长率预计为7.4％，在2027年的市场规模将达到14亿元。

报告说：“新加坡医疗保健系统面向公众，确保满足公众对医疗保健服务和医疗设备的持续需求。与2022年相比，新加坡政府在2023年财政年的医疗预算略有下降，但我们注意到，这预算仍高于冠病疫情前的水平，显示政府对改善医疗服务的持续承诺。”

根据副总理兼财政部长黄循财今年2月14日发表的2023财政年财政预算案声明，在新财政年的政府部门总开支中，卫生部是开支第二大的政府部门，预计为168亿8000万元。这比2022财政年减少了1.9％，却显著高于2019财政年的预算开支117亿2300万元。

另外，据卫生部估计，我国到2030年每四人中就有一人年过65岁，也就是有超过90万名年长人士。该部门也于今年3月宣布，将继续投资医疗基础设施，扩大急症护理系统，以满足我国日益增加的医疗需求，包括建设新的新加坡国立癌症中心中央医院急症科大楼和门诊服务大楼等。

其中，新的新加坡国立癌症中心去年12月开始运营，到今年3月所有临床服务都已转移至新中心。

报告说，我国政府继续为老龄化人口提供医疗服务支援，确保满足对医疗设备的需求，这有助于推动医疗设备市场的长期增长。

它举例说，新癌症中心规模预计是原来的五倍，到2030年的病患就诊量将是目前的两倍。“我们预计这些项目将通过提高产能，扩大本地医疗设备市场。”

进口设备大部分非国内使用而是转口

尽管对医疗设备市场长期前景看好，报告认为，在持续的宏观经济压力下，依赖贸易的我国经济增长将放缓，短期内会给医疗设备市场带来下行压力。

根据报告，我国去年的医疗设备进口总额为62亿元，出口总额则为114亿元。

报告说：“新加坡是亚太区主要贸易枢纽，有大量进口产品转口，因此进口的医疗设备有很大一部分不是在国内使用，而是转口。”

它还提醒说：“由于新加坡对贸易的高度依赖，我们预计全球增长放缓和国内增长放缓，将在短期内对医疗设备市场的增长构成下行风险。”

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