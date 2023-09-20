蔚来汽车发行13.6亿元可转换优先票据

在新加坡第二上市的中国电动汽车制造商蔚来汽车（Nio Inc.），宣布发行总价值10亿美元（约13亿6300万新元）的可转换优先票据（Convertible Senior Notes）。

公司在星期三（9月20日）发布的文告中指出，这批票据包括5亿美元的2029年10月15日到期可转换优先票据，票息率为3.875％，以及5亿美元的2030年10月15日到期可转换优先票据，票息率为4.625％。两项票据均是每年4月15日和10月15日支付票息，自2024年4月15日起开始支付。

这些票据在发行后将成为公司的优先抵押债务，发行的部分净收益将用于回购部分现有债务证券，其余资金主要用于进一步加强公司资产负债表以及一般公司用途。

根据彭博社收集的数据，包括蔚来汽车在内，本季度区域共发行了128亿美元的可转换票据，是去年第一季以来的最高。蔚来汽车的可转换票据也是规模最大的之一，仅次于7月韩国LG Chem的20亿美元可转换票据。

这股发行热潮显示了在利率上升的环境下，可转换债券的受欢迎度。较低的票面利率及投资者可能从股价上涨中获利，带来了不小的吸引力。在传统股票融资面临挑战之际，这种混合工具也为企业提供了另一种融资途径。

蔚来汽车星期三在本地跌11.11%至8.8美元。