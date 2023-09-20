海指成份股多上升 支撑海指逆势起1.25点

油价飙升刺激通货膨胀，为美国联邦储备局保持更久的高利率创造条件。加上市场聚焦美联储议息会议后，主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话，星期三（9月20日）的亚太股市普遍前进艰辛。新加坡海峡时报指数在成份股多数上扬的支撑下，闭市微升0.04%或1.25点，收报3242点。

其他亚太股市，除了首尔微升0.02%之外，全线退低。东京、香港和台湾股市的跌幅较显著，分别下滑0.66%、0.62%和0.61%。上海退低0.52%、深圳下跌0.59%，悉尼股市滑落0.45%。

IG市场分析师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，联邦公开市场委员会的会议，让许多投资者在场边观望。目前大家倾向觉得今年内应该不会再加息，但这与决策者认为还要多加息一次的看法不一致。

叶俊荣说：“新的经济预测能否为市场提供信念，使投资者相信美联储将进一步收紧货币政策的呼吁会得到落实，这将是市场关注的焦点。”

分析师：若美联储维持需再升息决定 市场将有一轮抛售

辉立证券首席股票经纪李经伟受访时说，如果美联储维持需要再升息一次的决定，市场将有一轮的抛售，也是给予投资者进场的一个窗口。

他说：“目前海指的支持位在3240点，阻力位仍旧是3292点。”

本地股市全天交易量达10亿2400万股，交易额7亿6222万元，上升股250只，下跌股259只。

海指成份股升多跌少，18只股上扬，七只下跌，五只持平。

涨幅超过1%的是DFI零售集团，上涨3.49%至2.67美元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）起1.21%至1.67元；怡和合发（Jardine C&C）上升1.16%至32.20元，以及凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）起1.08%至2.82元。

星狮物流商产信托下滑2.63%至1.11元，跌幅最大。云顶新加坡（Genting Singapore）跌0.57%至0.88元；凯德综合商业信托（CICT）退低0.52%至1.92元。

个股消息方面，VCPlus和Sevens Atelier星期三盘中要求暂停交易，有事待宣布。两家公司的股价在暂停交易前，分别报0.5分和5分。

Casa控股闭市后公布，旗下联营公司与Mohm Chemical达至买卖协议，出售公司拥有的三幅空置工业用地。出售价是3266万令吉（约949万新元），并已收取326万令吉的定金，其余款项将在交易完成后获得。公司股价闭市报0.09元，无变动。

亚化集团（AsiaPhos）闭市后宣布已经获得当局批准，在中国成立全资子公司Sichuan Rongdafeng Chemical。子公司的注册资本是9000万人民币（约1681万新元），目前还未缴付资本。新成立的公司主要从事化学产品相关的生产和销售。公司股价闭市维持在1分。

亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）闭市后披露，就被马来亚银行申请法庭接管的关联公司Maju Intan Biomass Energy（简称MJE）一事，9月19日获马来亚银行确认，公司向银行提供的担保义务和责任已经完全落实，出售MJE的所有手续现已完成。公司股价维持在2分。