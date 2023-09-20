王瑞杰：除了为股东谋取盈利 企业机构须从更广层面看待存在价值

企业机构必须从更广的层面看待存在价值，不只是为了股东谋取盈利，也要重视对社会带来的意义。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（9月20日）在新加坡董事协会主办的对话会上，提出上述看法。他指出，归根结底，只有当社会和世界取得发展，企业机构才能够蓬勃发展。

他说：“大家所处的机构为何不（考虑）充分利用资源来造福世界？它们应该考虑到更广层面的股东，而不只是为了股东赚钱，因为造福更广层面的股东，到头来会给公司带来价值。”

“所有机构都应该尝试回答这个问题：‘如果我处的机构倒闭，这个世界会有什么不同？”

他希望企业机构能够把眼光放得更远，不只是谋取盈利，而是寻找如何塑造世界的更大意义。

这场对话会在滨海艺术中心剧院举行，是新加坡董事协会研讨会2023的活动之一。共有800名来自上市公司、非盈利组织、家族办公室和起步公司等机构的代表出席。

今年新加坡董事协会研讨会的主题是“在未知的世界探索：遵循规则、取得成就、展开转型”（Navigating an Unscripted World: Conform, Perform, Transform）。对话会主持人是新加坡董事协会主席黄素燕。

良好企业治理架构 生意代代相传关键之一

王瑞杰也在对话会上强调制定良好企业治理架构的重要。他分享了几个月前到德国与当地一家家族企业的谈话内容，这家工程企业已传至第16代。它们的生意代代相传的关键之一是拥有良好的治理架构，包括委任其中一名家族成员担任治理董事会主席，监督公司的问责制度和表现等。

与此同时，家族成员之间的共识是不让公司上市，这让公司能够投入更多资源来进行研发，为世界研发未来一代所需的工程方案。

他也呼吁，无论是家族企业、慈善组织或上市公司，所有机构都应该认真看待转型工作，才能与时并进。

“大家必须转型才能应对变化，精益求精……对于那些（商业模式）被颠覆的传统企业，唯有转型才能与时并进。”

王瑞杰指出，尤其是在充满不确定和变化的环境中，各个机构必须思考如何去应对这些变化。