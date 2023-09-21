自家研发塑料袋方便再循环 也让食物保鲜期更长

从7月3日开始，全岛大型超市开始为塑料袋收费，希望通过这个“惩罚”制度，鼓励公众减少使用塑料袋，改为自备环保袋。不过，一些商品如冷冻食物或是须存放一段时间的零食等，还是少不了塑料包装，一方面用来装食品，另一方面防止食物变质。有舆论认为，要把环保做到位，应该从根本入手，不仅节制使用塑料袋，更关键的是要找到一劳永逸的替代方案。本期系列《创意包装·力保地球》访问三家中小企业，畅谈它们如何动脑筋让包装更可持续，过程中又遇到什么难题而必须克服。

食品包装离不开塑料袋，因为塑料袋具有防止水气和氧气渗透的功能，有助延长食品保存期。然而，传统的食品塑料袋一般上很难循环使用，无疑给环境带来负担。

本地塑料包装制造商Tobe Packaging意识到，在环保呼声高涨的今天，公司不能固步自封，必须尽快找到更可持续的解决方案。经过一番研究，公司去年推出自家研发的塑料包装材料“Ecolefin”，不但更易于循坏使用，也可以更好地延长食品保存期。

Tobe Packaging公司掌管人林洁慧（27岁）接受《联合早报》访问时说，塑料包装在保存食品以防止粮食浪费方面必不可少，但大部分食品包装材料很难循环使用，非常不环保。