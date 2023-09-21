本地银行加强审查 持他国护照原籍中国客户

（新加坡综合讯）新加坡最大宗洗黑钱案的涉及资产进一步增至24亿元，在新加坡的银行近日提高警惕，加强审查在中国出生但拥有其他国籍的客户。

彭博社引述知情人士指出，持有投资护照的中国籍客户若要开户和交易，部分银行也加强审查。至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其，以及瓦努阿图等公民身份的客户的户头。

其他银行则开始评估是否接受拥有同样背景的客户的新资金。

新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受瞩目的洗钱案中。其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的户头共有1亿2500万元。

洗钱案嫌疑人也在花旗银行、华侨银行和大华银行开户，或透过名下公司向银行贷款。

大华银行发言人回应《联合早报》询问时说，银行全力确保遵守监管要求，并与新加坡金融管理局和执法机构密切合作。

星展银行发言人回应时指出，新加坡的监管制度规定，所有银行都有义务按照高标准管理洗黑钱风险，但没有规定银行仅仅因客户持有某地护照就拒绝提供服务。“无论是新客户还是现有客户，必须先存在其他风险因素，才有理由怀疑。”

金管局在8月30日发出一份通知信给本地金融机构的合规主管，要求他们审查从2020年初开始，与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。

共有九男一女因这起洗黑钱案被控，他们都原籍中国福建。

据控方指出，这10人虽然居住在新加坡，但多人涉嫌在其他国家经营非法赌博业务。其中一些嫌疑人只会说中文，却持有多个地方的护照，包括柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯和多米尼克的护照。