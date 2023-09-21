新加坡金融科技业投资料占GDP近4% 东南亚居首

一份最新研究显示，金融科技业投资到了2027年将占我国国内生产总值（GDP）的3.56%，这个占比料是东南亚国家中最高的。

根据金融科技服务Una Financial星期四（9月21日）公布的研究显示，在东南亚地区中，金融科技对新加坡GDP增长的影响高于他国。去年，金融科技投资占新加坡GDP的比率达1.11%，而东南亚地区平均则为0.32%，全球平均仅为0.25%。

除新加坡外，调查研究的国家还包括印度尼西亚、菲律宾、越南、马来西亚、泰国、缅甸和文莱。

这份研究首先评估直接投资（direct investment）在东南亚国家GDP中的占比。其中，新加坡的投资吸引力最高，直接投资占去年GDP的41.05%。在八国中，文莱和缅甸分列第二和第三，直接投资占GDP比率达22.36%和11.31%，均高于东南亚地区平均的8.44%。

金融科技在东南亚直接投资额中占3.82%。其中，印尼占比最高达13.52%，新加坡则为2.71%。

Una Financial分析师指出，因多方面优势，新加坡是东南亚金融科技发展和数码化的领导者。不过，印尼因人口红利等原因，正在迎头赶上，这显示金融科技服务推动经济增长的潜力。

Una Financial预测，到了2027年，新加坡的金融科技投资占GDP的比率将从去年的1.11%，增长至3.56%。其次是越南和泰国，将分别从0.15%和0.21%增长至2.42%和2.40%。

到了2027年，东南亚金融科技投资占区域GDP的比率也将增长四倍，平均达1.65%。全球而言，则可能增长至平均1.07%。

Una Financial分析师说：“未来五年，东南亚金融科技的投资回报将增加，并将逐渐成为地区经济增长的驱动力。”