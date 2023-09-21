渣打创投推出新平台 助金融机构加速数码转型

渣打银行风险投资部门——渣打创投（SC Ventures）推出银行即服务（Banking as a Service，简称BaaS）数码平台audax，加速银行和金融机构的数码化转型，协助它们通过新商业模式扩大客户群，增加收入来源。

渣打星期四（9月21日）发布文告指出，到了2030年，随着金融基础设施、数码银行，以及嵌入式金融（embedded finance）的迅速发展，企业对企业对任何终端用户（B2B2X）的市场年收入料可达4400亿美元（约6018亿新元）。

平台可同时处理数百万客户数据

新推出的audax平台可趁势在这个不断增长的市场中发挥作用，为银行提供数码银行和BaaS两方面的方案。平台所提供的模板化端到端的数码银行方案，可即插即用，能有效地同时处理数百万客户数据。

此外，audax可辅助银行的核心技术系统，让它们无需展开昂贵和耗时的内部开发或迁移。平台推出前，它的方案已通过渣打自身的BaaS服务，运用在印度尼西亚商务平台Bukalapak上，使渣打成为首家在亚洲提供BaaS服务的国际银行。通过audax提供的人工智能和面部识别等技术，Bukalapak客户无须访问实体银行即可开户，开户最快仅两分钟。

通过audax，渣打也协助印尼美容电商平台Sociolla为其客户开设数码银行账号。文告指出，audax的总部将设在新加坡，目标是要成为一家全球性的科技公司。