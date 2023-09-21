房地产咨询公司Sevens Atelier助调查 股价跌近22％

房地产咨询公司Sevens Atelier正在协助商业事务局和新加坡金融管理局调查一起违反证券及期货法令（Securities and Futures Act）的违法行为。

受此消息影响，公司股价星期四（9月21日）复牌后暴跌，最终收0.04元，全天下跌21.57％。

公司星期三（20日）晚间提交给新加坡交易所的文件中显示，商业事务局和金管局要求公司提供与调查相关的各种文件和信息。

其中包括公司前执行主席兼首席执行官许执恒（音译，Richard Koh Chye Heng）、执行董事林秀芳（音译，Lim Xiu Fang Vanessa）和管理层唐耀智（音译，Tang Yao Zhi）公司电邮账户中的所有电邮，以及公司在2021年至2022年期间发布的部分公告相关辅助文件。

其中包括2021年6月22日公司宣布获得新控股股东的公告。当时，公司宣布林伟智（音译，Lim Wei Zhi Sylvester）成为新控股股东，林伟智先前向前控股股东Xu Jia Zu控股买下5600万股或26.1％股权，总收购价300万元。第二份则是2021年9月8日发布的一份任命林秀芳为执行董事的公告。第三份公告于2022年4月28日发布，涉及公司拟议的多元化、收购、出售和更名。公司在2022年6月前名为百益胜控股（Pan Asian Holdings）。

公司表示，将全力配合当局调查，有重大进展时会进一步发布有关公告。公司星期三盘中曾要求暂停交易。