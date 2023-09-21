金管局：列入“系统性重要”框架 四保险公司受更严格监管

新加坡金融管理局发布国内系统性重要保险公司（domestic systemically important insurers，简称D-SII）的最新框架，确保列入这个框架的保险公司受到更严格监管。新框架明年1月1日生效。

D-SII框架旨在识别和监管列入框架的保险公司，评估它们对新加坡金融体系和更广泛国内经济的系统重要性。

金管局星期四（9月21日）发文告说，D-SII框架将制定和更新现有框架，以及根据保险公司的规模、联通性、可替代性和复杂性对保险公司进行年度影响评估。

首批被列入这个框架的四家保险公司是友邦新加坡（AIA）、英康保险（Income）、保诚保险新加坡（Prudential），以及大东方人寿保险（Great Eastern）。

文告指出，那些倒闭情况会对新加坡金融体系和更广泛经济产生重大影响的保险公司，将被正式指定为D-SII，并须满足额外的监管要求。这些要求大致上反映了适用于本地系统性重要银行（domestic systemically important banks）的措施，以及包括更高的资本要求和恢复与处置准备。

列入D-SII框架的保险公司须满足25％的附加资本要求、提高它们的较高和较低的监管干预水平，以及满足一级普通股本（Common Equity Tier 1）和一级资本（Tier 1 capital）要求。

至于恢复与处置准备，恢复计划将增强保险公司在困难时期恢复财务实力和生存力的能力。处置计划则增强金管局确保保险公司破产时，能及时进行有序重组或退出的能力，从而把金融体系和经济受到的影响降到最低。

以目前的资本状况来看，列入框架的四家保险公司，预计能继续满足D-SII框架的资本要求，并有足够的缓冲。金管局也已经与这四家公司接洽，制定恢复计划。