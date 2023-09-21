政府发行24亿元绿色主权债券 7亿元已投入两地铁线

截至今年3月底的2022财年，我国政府发行的24亿元主权绿色债券中，有三成或7亿元已用来资助裕廊区域线（Jurong Region Line，简称JRL）和跨岛线（Cross Island Line，简称CRL）的资本支出。

其他尚未动用的款项预计在2024年财年底结束前，全部用来投入这两条地铁线。

继我国去年8月发行首笔主权绿色债券，财政部星期四（9月21日）发布第一份《新加坡绿色债券报告》，披露2022财年发行主权绿色债券的集资用途，并详细介绍债券配置和对环境的预期影响。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在文告中说：“政府致力于建立可信、高质量的绿色债券发行框架，而报告是这一努力的关键部分。”

报告分析，当裕廊线和跨岛线全面投入运营后，预计每年可减少10万至12万吨二氧化碳当量的总碳排放量，相当于新加坡的道路少了2万2000辆汽车。而与没兴建两条地铁线的情况相比，碳排放量预计可减少81%。

财政部委托国际评级机构晨星（Morningstar）旗下的Sustainalytics来量化绿色债券收益产生的影响。

政府去年2月在财政预算案中宣布，在2030年前发行总额高达350亿元的绿色债券，以资助公共领域的绿色基建项目。去年6月，政府推出新加坡绿色债券框架，列明绿色债券收益适用的领域及项目。

去年8月，政府发行第一批50年期绿色新加坡政府基础建设债券（Green SGS（Infra））并集资24亿元，这也是政府在2022财年唯一发行的主权绿色债券。

我国公共领域已发行82亿元绿色债券

整体来看，截至今年3月底，我国公共领域共发行总额82亿元的绿色债券，除了主权绿色债券，也包括其他法定机构如国家环境局、建屋发展局和公用事业局，根据新加坡绿色债券框架发行的绿色债券。

国家环境局去年12月发布绿色债券报告，建屋局今年8月发布绿色金融报告。公用事业局将在今年较晚时发布有关报告。