美联储料持续高利率 亚股震荡海指跌1.21%

美国联邦储备局投下利率料会长期维持高位的震撼弹，导致本地股市震荡下跌。新加坡海峡时报指数星期四（9月21日）下跌39.19点或1.21%，闭市报3202.81点。

亚太股市一片红海，香港、上海、东京、首尔和悉尼股市，分别下跌1.29% 、0.77%、1.37%、1.75%和1.37%。

资深股票经纪何成富指出，海指表现疲弱，可能是因为美联储公开市场委员会（FOMC）表示利率会维持在高位更长的一段时间。

他接受《联合早报》访问时说：“更高的贷款成本会为消费习惯带来负面影响，并导致经营成本升高。我预计，海指可在3200点获得一点支撑，更有力的支撑点是3150点。”

他还说，海指上周突破3250点的阻力点并上涨至3290点，但由于缺乏利好消息，海指回落至3250点以下。过去数周的交易量也略显平淡。

分析：中国央行维持利率 料不影响经济复苏步伐

中国央行在星期三（20日）宣布把一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和4.2%，与上月持平，让原本期待中国央行放宽利率以提振楼市的投资者大失所望。

不过，市场预测这不影响中国经济的复苏步伐，尤其是当地人的日常消费。

新加坡兴业银行股票研究高级分析师杨泽明建议买入DFIRG零售集团（DFIRG），因为集团的香港和中国大陆业务料会好转，推动整体盈利增长。他为这只股定下2.92美元（约4新元）的目标价。

本地股市全天全场交易量为13亿2000万股，交易额为9亿4122万元；上升股195只，下跌股362只。

跌幅最大的海指成份股包括海庭（Seatrium）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和星展集团（DBS），分别下跌1.47%、1.42%和1.37%，收报0.134元、2.78元和33.22元。

领涨的包括扬子江船业（Yangzijiang）、DFIRG零售集团和皇胜酿酒（Emperador），分别上升4.19%、2.25%和0.96%，报1.74元、2.73元和0.525元。

个股消息方面，华侨银行（OCBC）加入香港交易所成立的香港场外结算公司成为直接结算会员，银行将可使用公司的“互换通”服务进行在岸人民币利率互换产品交易和结算。

银行同时也宣布加入伦敦清算所（LCH），成为SwapClear利率掉期结算服务的直接结算会员。

华侨银行股价下跌1.66%，报12.48元。

创新科技（Creative Technology）宣布与中国电子产品公司创维集团（Skyworth）合作。创维集团的新款电视机将采用创新科技的声晰飞（Super X-Fi）全息音响技术。

公司文告指出，两家公司这次的合作，“标志着视听技术汇合的突破”。这次合作为创新科技与其他行业伙伴之间的未来合作开辟了途径，将Super X-Fi环绕声全息音响技术引入更广泛的消费电子产品和个人电脑平台，进一步扩大这一革新技术的覆盖面和影响力。

创新科技股价闭市滑落0.85%至1.17元。

中国环境资源（China Environmental Resources）发布盈利预警，公司预计截至6月底的全年综合亏损可能比去年的1480万港元（约259万新元）高出至少130%。该股起16.67%至0.7分。