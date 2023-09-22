电商平台为新马等6国创商机 卖家和社区皆受益

在数码经济年代，作为电商，你如何对合作的电商平台的可持续性、安全性进行评估？普通人如你我，又如何发展电子商务能力，掌握数码经济的商机呢？

电商平台Lazada的第二份环境、社会和治理（Environmental, Social and Governance，简称ESG）影响报告——《2023财年ESG影响报告：丰富生活，稳健增长》（Enriching Lives, Emerging Stronger）日前出炉，报告重申了公司对实现可持续发展和创造积极影响的承诺。

线上线下给予社区与中小微企业强大助力

超过20个国际和本土科技品牌在2022年Lazada线上科技展上亮相，与2021年的全虚拟展会相比，销售额增长了25%以上。（图/Lazada提供）

Lazada自成立以来持续支持包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾在内的六个东南亚国家的当地社区和数码商业生计。在2023财政年度，共有110万个Lazada利益相关者从该公司提供的经济机会中受益。公司通过为卖家，特别是微型、小型和中型企业（Micro, Small and Medium Enterprises）提供前所未有的数码赋权机会，刺激了经济增长。

该集团首席财务官罗伟表示：“我们每月将约1.6亿活跃用户与100多万活跃卖家联系起来，创造了推动经济增长和赋权的机会。”

网购便利 结合现场体验：2022年5月，Lazada在本地举办首个全渠道科技展（Grand Online Tech Show）。这个盛大的线上科技展，展示了线上和现场体验的无缝集成——这包括亲自测试商品，通过其应用程序购买商品，可选择送货上门或店内提货。

Lazada国庆美食活动。（图/Lazada提供）

Lazada国庆美食街 带你品味狮城文化：作为去年新加坡国庆日东北社区邻里庆祝活动的官方数码商务合作伙伴，Lazada与25家品牌商家合作，为3万多名居民供应本地美食。居民可通过Lazada的地理位置功能“附近交易”购买数码优惠券，然后在日后进行兑换。

最强后盾一体化 专有物流网络：2022年11月，Lazada宣布与亚太经济合作组织APEC 2022经济论坛建立伙伴关系，以促进和支持旨在帮助中小微企业数字化转型的举措。这对提高东南亚企业的运营灵活性和长期增长至关重要。公司在建设一流的物流网络基础设施方面进行了大量投资，包括数据驱动、技术驱动的仓库、分拣中心和航运中心，以及第三方物流合作伙伴的扩展网络。

Lazada在印度尼西亚为中小微企业提供数码培训。（图/Lazada提供）

与泰国、印尼政府部门合作加速数码化：为了支持泰国中小微企业的数码化，Lazada与曼谷市政府、泰国旅游局和泰国旅游理事会携手合作，支持200多家拥有专业知识的当地中小微企业蓬勃发展。与此同时，Lazada在印度尼西亚也与多个政府部门合作推出了AKAR Digital Indonesia倡议，以支持印尼中小微企业的数码化转型。自该项目启动以来，爪哇岛逾2000多家中小微企业获培训。

与卖家、女性创业者与青年携手发展

Lazada培育了一个充满活力的卖家社区，定期举办卖家会议，肯定卖家和品牌合作伙伴取得的卓越成果。在过去一年中（去年4月1日至今年3月31日），公司就举行了30多个区域会议。

Lazada的伙伴指导计划。（图/Lazada提供）

除了线上社区，公司也设立了卖家社区论坛。卖家们可以加入本地频道，并且从其大学项目（Lazada University）和援助中心等共享的知识和资源中受益。其伙伴指导计划（Buddy Mentorship Program）也提供新卖家更多支持，他们可选择参加这个由经验丰富导师指导、为期四周的项目。

此外，Lazada还为女性创业者量身定制支持项目，帮助她们在数码商务领域取得成功，例如与马来西亚妇女、家庭与社区发展部合作，为来自低收入社区的妇女提供涵盖多种数码经商主题的工作坊。逾600名妇女已参与该工作坊。公司也与越南和马来西亚的大学合作，通过相关课程和实践研讨会，吸引青少年参与、学习。

平台协助年轻姐妹 为家族海味生意转型

许贻婷（24岁）和许贻真（20岁）的祖父是渔民，到了父亲那一辈开始在马来西亚槟城经营海产干货批发生意，直到疫情期间，这对姐妹花转攻线上电商平台。前年7月，还是学生的两人在Lazada开设了“The Fisherman”网店，销售各种当地生产的海产干货和新鲜商品。在平台团队的指导下，姐妹改进了业务，采用数码行销、自动化流程，并改善了客户服务。这种转变不仅减少了错误，还扩大了她们的产品范围，网店也因质量和有竞争力的价格而渐渐受到好评。这一数码化之旅延续了家族传统，为她们当地的业务和客户提供更大的便利和价值。

减少碳足迹 温室气体排放减少10%

电商平台Lazada的第二份环境、社会和治理（ESG）影响报告旨在根据ESG框架的四大核心支柱，包括社区赋权、面向未来的劳动力、环境管理和有效治理，介绍公司在2023财年（2022年4月1日至2023年3月31日）利用电子商务推动可持续发展的最新进展和承诺。

该公司《2023财年ESG影响报告》是在德勤（Deloitte）负责编写完成，基于公司主要利益相关者（员工、物流、供应商、买家、卖家、社区和可持续发展专家）的反馈，了解他们对Lazada在ESG方面的运营期望。

此外，该报告还展示了Lazada在解决上述六个国家及其新加坡子公司RedMart之外的环境、社会和治理影响方面所做的努力。

集团首席执行官董铮表示：“10多年来，Lazada一直在通过商业和技术加速在东南亚地区的发展。在第二份ESG影响报告中，我很自豪地分享公司取得的进展，并相信我们可以共同取得更大的成就。”

值得注意的是，Lazada的温室气体总排放量比上一财年减少了10%。罗伟表示，Lazada会努力践行这份报告的理念，因为他们坚信这是一件正确的事。

从RedMart绿色倡议到可持续物流

RedMart家庭清洁产品以植物基原料制成，自去年5月改用回收塑料制成的包装瓶。（图/Lazada提供）

Lazada的可持续发展涉及多个层面。RedMart就推出了多项减少食物浪费的措施，例如将过剩的鲜食如新鲜农产品、肉类、海鲜和烘焙食品，捐赠给慈善组织。同时，也把超过30公斤的剩余面包重新制成独特的精酿啤酒。在报告所述的一年期间，子公司也加强标准作业程序，以尽量减少浪费，如通过改用手提箱而避免使用超过1400个纸箱。这些是RedMart试点计划的一部分。

最重要的是，RedMart为顾客提供了琳琅满目的环保产品，包括洗手液、水果和蔬菜洗涤用品、洗洁精等家庭必需品、以及完全可生物分解的环保纸制品（包括竹制纸巾和婴儿湿巾等）。自2022年5月，RedMart扩展自家的环保包装产品系列，更多产品开始使用回收塑料所制的包装，逾250公斤回收塑料被重新使用。

另一方面，Lazada在印度尼西亚的物流运输接入点（TAP）项目减少了2万多次的出行，减少了大约700万公里的公路运输活动。这是通过与第三方合作伙伴合作实现的。在可能的情况下，快递员利用公司卡车在目的地城市运送包裹，从而消除了对单独卡车的需求。

在本地可持续物流举措方面，Lazada也不断寻找新方案，并在去年底与新加坡邮政签署合作备忘录，采用碳效率高的运输方式凸显了公司减少对环境影响的承诺。公司使用的POPDrop是一种内置可追踪性和射频识别技术（Radio-frequency Idenfication）的自动自助投递箱。与上门收集相比，现有的POPStation的碳效率更高。因为快递员在一个单一的点投递和提取包裹，而不是挨家挨户地送货。这个运输方式在2023财年后的4月份开始实行。

董铮表示：“当我们展望下一阶段的增长时，可持续性将继续成为我们的指导原则。可持续发展不仅是一种责任，也是对未来的机遇和承诺。通过共同努力，我们可以丰富数码经济所有参与者的生活，建设一个有弹性和可持续的未来。”



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【本文由Lazada呈献】

