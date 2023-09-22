调查：逾九成本地员工认为生成式人工智能助提高生产力

本地员工认为生成式人工智能有助于提高工作效率和升职，但缺乏相关的道德准则和安全知识。

根据云软件公司Salesforce的一项调查结果，新加坡人认为生成式人工智能（Generative AI）能为工作带来好处，尤其是在提高生产力和升职方面。可是他们当中有许多人对人工智能的行为准则和安全知识有限，以致于可能会把人工智能的作品当作是自己完成的，或使用被公司禁用的生成式人工智能平台。

Salesforce委任YouGov研究公司于7月24日至9月3日对1044名至少18岁的国人进行访问。他们都是全职办公室员工，公司有至少两名雇员。

四成受访者已在工作中使用或试用生成式AI

调查报告显示，大约40%的受访者说正在工作中使用或试用生成式人工智能。

将近一半的受访者相信，生成式人工智能可帮助他们进步或在现有公司获得擢升。93%在工作中使用或曾试用生成式人工智能的本地员工认为，这能提高他们的生产力。

55%的人也认为若能掌握生成式人工智能的用法，公司会非常看重他们的技能。他们也认为，薪金会因为这项技能而比不熟悉生成式人工智能的同事高，同时还能有更好的晋升机会。

员工：对AI行为准则和安全一知半解

在行为准则和安全方面，本地员工可说是一知半解，多达90%的受访者不清楚改采取何种行动。

他们多数认为，要确保公司信息获得保障，必须使用获得公司批准的生成式人工智能工具或软件。他们也知道不可输入公司机密数据，以及不能使用可辨识客户身份的数据。

从职业道德来看，他们知道只能使用准确度获得证实的人工智能工具。他们也只能使用获得公司确认的生成式人工智能工具。他们也知道，在使用前核查生成式人工智能的出品是必要的。

尽管如此，仍有许多人利用这类工具产生作品，却以自己的名义提交，这类受访者占了76%。大约一半的受访者多次这么做。

有些人也使用被公司禁用的人工智能平台，占了48%。

企业应为员工提供道德安全使用培训

Salesforce亚细安高级副总裁兼总经理苏吉特（Sujith Abraham）说：“我们发现，随着市场对生成式人工智能的需求上升，有更多人们在工作中使用这类工具。与其忽略这一点以及生成式人工智能的潜在利益，企业应该制定以信任为基础的策略，以防范新科技带来的风险。”

他建议企业采用值得信任和安全的平台与应用原件，并制定明确的指导原则和政策，同时为员工提供道德安全使用的培训。