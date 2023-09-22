纪源资本分拆亚洲业务 总部设于新加坡

在中国与美国地缘政治关系日益紧张的背景下，知名创投公司纪源资本（GGV Capital）将分拆为两家独立的公司，分别专注于亚洲和美国市场，亚洲总部位于新加坡。

这是继红杉资本（Sequoia Capital）后，采取类似举措的另一家风险投资公司。

总部位于美国加州的GGV，在美国时间星期四（9月21日）发布一份声明说，GGV将成为两家独立的合伙公司，这两家公司将各自运营并有独立的新品牌，此举将于明年3月底完成。

含中国东南亚和南亚 亚洲市场投资由李宏玮符绩勋领导

其中，由所罗门（Glenn Solomon）和童士豪（Hans Tung）等管理合伙人领导的美国合伙公司，将主要投资于美国和欧洲。亚洲公司将由李宏玮（Jenny Lee）和符绩勋（Jixun Foo）领导，专注于中国、东南亚和南亚市场的投资。

GGV在声明中说：“过去10年，投资环境发生了巨大变化，运营环境也变得非常复杂。”

“面对现实世界的新转变，GGV也在不断发展。”

人民币计价基金继续以“纪源资本”品牌独立运营

另外，GGV以人民币计价的基金，将继续通过“纪源资本”品牌独立运营，由管理合伙人徐炳东（Eric Xu）领导。纪源资本会继续深耕中国科技行业，推动和助力创新创业。它也将更加专注在中国的本地化投资。

根据PitchBook数据，GGV目前管理约90亿美元（123亿新元）资产，支持了中国科技巨头如阿里巴巴、字节跳动、小米和滴滴出行等公司的发展。它在美国的投资组合包括Airbnb、金融科技公司Affirm和协作工具Slack。

多年来，红杉和GGV等风险投资巨头一直在美国和中国等地进行科技投资。如今，随着北京和华盛顿监管审查的升级，这些公司发现越来越难驾驭政策环境。

《华尔街日报》日前报道，美国国会委员会于7月展开审查，了解美国公司向中国科技公司提供资金的情况。GGV是接受审查的公司之一，其他接受审查的公司还有金沙江创投（GSR Ventures）、华登国际（Walden International）和高通创投（Qualcomm Ventures）等。

三个月前，红杉资本宣布把公司业务分拆成三家独立公司，分别在美国、印度和中国运营，主要是因为“经营一个去中心化的全球投资业务已变得日趋复杂”。