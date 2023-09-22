唐振辉：生成式人工智能等技术引发法律业深刻变革

互联网和智能手机等科技已融入人们的生活，相比之下，在法律专业领域中，科技还没完全渗透其中。但人工智能、区块链等科技，正在引发法律行业的一场深刻变革。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期四（9月21日）在TechLaw.Fest法律与科技论坛上，作出以上表述。

他提到，尖端科技正在影响法律界，生成式人工智能和智能合同是两个典型例子。

AI工具回答法律问题 总结信息及准备与分析草稿

譬如，安理国际律师事务所（Allen＆Overy）已开始使用一种生成式人工智能工具Harvey，可回答法律问题、总结信息，以及准备和分析文件草稿。本土法律科技公司Intelllex今年6月推出了基于生成式人工智能的诉讼研究助手Scott，目前已拥有大约1000名全球用户。

科技在法律界的另一运用方式是智能合同，它可以自动执行协议内容，由此可以减少或省去经纪人、代理人和公证人等中介机构。保险和物流等行业已开始使用这项科技。

一个案例是，新加坡管理大学、法国安盛集团（AXA）和美国斯坦福大学法律中心正在合作，研究构建一套供法国安盛集团使用的智能保险合同，以解决赔款缓慢或不准确的问题。

不过，唐振辉也指出，科技既是一种工具，也是一种威胁。在一次次的科技技术突破中，关于“律师是否会被取代”的疑问也随之而来。

他说：“作为个人律师，我们必须投资提升自己的能力，不断获得新的技能。我们要为人工智能时代的法律执业做好准备，要致力于终身学习。”

在更广的层面上，他认为，法律生态系统中的利益相关者需要适应不断变化的需求。行业需要通过创建关键平台来支持能力建设，以促进连接，并讨论影响生态系统的关键问题。

此外，他还提到了科技技术带来的负面影响，网络的匿名性、平台算法都可能造成社会危害。世界各国都在解决这一问题，新加坡也不例外。新加坡于2019年修订了防止骚扰法令（Protection from Harassment Act），去年修订了广播法令（Broadcasting Act），并在今年通过了网络刑事伤害法令（Online Criminal Harms Act）。