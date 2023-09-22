宣布与中国电视机大厂合作 创新科技股价飙涨两成

创新科技（Creative Technology）宣布与中国彩电大厂创维集团（Skyworth）建立战略伙伴关系后，股价在星期五（9月22日）一度飙升21.4％至1.42元，交易也比平时活跃。

星期五闭市时，创新科技涨幅达19.7％，收报1.40元。

创新科技早前于星期四（21日）闭市后发布消息说，创维集团最新款的电视机产品将采用创新科技得奖的声晰飞（Super X-Fi）环绕声全息音响科技，包括目前最先进的miniLED 4K电视机款式。

创维的这些新款电视机，预料将在中国和全球市场销售。用户只须把SXFI READY耳机或头戴式耳机与创维的SXFI READY电视机建立联系，便能获得高端多扬声器系统的沉浸式聆听感觉。

文告指出，两家公司这次的合作，“标志着视听技术汇合的突破”。声晰飞音响技术与创维的新一代视频科技结合，将让腾讯视频、爱奇艺等视频平台的用户，享受到视觉效果的巨大飞跃以及身临其境的个性化音频。

将与电子和电脑公司合作 扩大声晰飞音响使用

创新科技打算和更多在消费电子和个人电脑公司合作，进一步推广和扩大革新的声晰飞音响技术的使用与影响力。它指出，这次与创维的合作，为公司与其他行业伙伴的合作开辟了道路。

创新科技技术副总裁李迪篪说：“创新科技很高兴与创维合作，通过创维最新的电视机把Super X-Fi环绕声全息音响技术带给中国和全球市场。这科技的无缝结合，可让顾客在所有内容上轻松享受Super X-Fi音效。”