汇丰：市场整合利好送餐行业 Grab若收购Foodpanda难关在管制批准

对于Foodpanda东南亚业务待售和Grab是潜在买家的消息，汇丰全球研究（HSBC Global Research）认为，送餐行业的市场整合一般而言将有利于整体行业，潜在可能带来更好的单位经济（unit economics）效益和较高的利润。

汇丰指出，如果Grab是潜在的买家，意味着它可能因此在有关市场占有相当大的份额（超过80％），不过能否在这些市场获得有关管制当局批准是主要的问题。

收购Foodpanda对Grab或是增值交易

此外，有关市场在2022年总共为Foodpanda的德国母公司Delivery Hero带来9亿至10亿欧元的营收。如果交易价敲定在10亿欧元（14亿6000万新元），意味着价格与销售额比例达1.0倍至1.1倍，这对Grab可能是个可增值的交易。因为根据股票市价计算，Grab的2023年预测企业价值与经调整后的销售额的比例为2.7倍。

汇丰在星期四（9月21日）的报告中指出，更重要的是，市场整合将为Grab带来结构性较高的利润率，主要是因为成本协同效益、较低的优惠奖励和较低的客户获取成本。

Delivery Hero星期三发布文告证实，正在谈商脱售Foodpanda在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸和老挝的业务，但并没透露谁是潜在买家。

食品和杂货配送平台Foodpanda于2012年成立，总部设在新加坡，目前在亚太12个市场营业。2016年，它被德国Delivery Hero收购。

Foodpanda的新加坡业务在截至2022年底的财年亏损4270万元，营收为2亿5670万元。公司在新加坡拥有超过1万名零工。

汇丰维持买入Grab的建议以及4.40美元的目标价。

星展研究报告：大幅上调Grab评级

另一方面，星展集团研究（DBS）在星期四发布的一份报告中，大幅上调对Grab的评级，从“全面估值”上调至“买入”。它认为，Grab正在取得更大的市场份额，它的竞争者正忙于争取盈利。在新加坡和印度尼西亚，它从Gojek抢得更多召车市场份额，而在送餐市场，它从Foodpanda那里抢得更多份额。

星展也把Grab的目标价从3.16美元上调至4.29美元，因为Grab的股价最近回跌，目前已出现买入机会。

Grab控股星期五盘前股价持平于3.46美元。