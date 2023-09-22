佳晟集团兴建综合物流仓库 服务半导体客户

佳晟物流服务有限公司（Chasen Logistics Services Limited）星期五（9月22日）为其综合物流中心暨公司总部举行动土。这个耗资7800万元兴建的佳晟物流中心，将为新加坡以及马来西亚、泰国、越南等地的半导体和代工厂制造商（OEM）客户提供连接桥梁。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在动土仪式上讲话时说：“佳晟物流这次积极扩张，重申了新加坡作为全球半导体供应链中关键节点的地位，并增强了我们对现有和潜在投资者的价值主张，这些投资者正寻求一个丰富的生态系统来参与其中。”

三层仓库有空调湿控系统 用于存储高价值和敏感货物

新物流中心的面积将达39万平方英尺，设有大型仓库空间，大幅提升货物储存和处理能力。仓库共五层，其中有三层将配备空调和湿度控制系统，用于存储高价值和敏感的货物。

此外，建筑底层将拥有6万5000平方英尺的洁净室空间，采用环氧涂层地板进行防震设计，满足半导体客户的要求。

刘燕玲表示，尽管新加坡在过去10年一直在世界银行集团物流绩效指数（World Bank Group’s Logistics Performance Index）中名列前茅，但绝不能满足于现状。

她强调培养人才的重要性。“我们的优势在于我们的员工队伍。我们必须为工人配备最新技能，并通过有意义的职业发展机会激励他们。”

佳晟物流服务公司是本地主板上市的佳晟控股的子公司。佳晟物流服务计划在2028年之前创建超过60个新职位，其中包括负责供应链运营的管理职位，以及为洁净室客户提供增值服务的专业职位等。

位于西部的新物流中心还将注重可持续性发展。每个楼层都将设有电动汽车充电站，停车场顶部将安装太阳能光伏板，以利用绿色能源来满足中心的电力消耗。