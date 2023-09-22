利率居高股市乏力 海指本周共下滑2.3%

本地股市在经历短暂震荡后回稳，新加坡海峡时报指数在星期五（9月22日）微升2.01点或0.06%，收报3204.82点，全周下滑2.3%。

美国联邦储备局表明高利率会维持更长时间后，于星期四（21日）在亚洲股市引发震荡。不过，投资者的条件反射反应过后，股市恢复稳定。

亚洲股市涨跌互现，香港、上海和悉尼股市分别上涨2.28%、1.55%和0.05%；东京和首尔股市则分别下跌0.52%和0.27%。

海指在本周有三个交易日下滑，星期五的投资情绪仍受到利率维持高位的消息影响。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“美国股指期货在午盘稍微上升，阻止股市持续下跌并以上升势头作收。”

全天全场交易量为12亿6000万股，总交易额为8亿零103万元；上升股302只，下跌股241只。

上升的海指成份股包括创业公司（Venture Corporation）、香港置地（Hongkong Land）和华侨银行（OCBC），分别上涨1.4%、1.17%和1.04%，收报13.08元、3.45美元（约4.71新元）和12.61元。

下跌股包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）、云顶新加坡（Genting Singapore）和扬子江船业，分别下跌1.36%、1.16%和1.15%，收报1.45元、0.85元和1.72元。

新加坡交易所的统计报告显示，海指本周由DFI零售集团（DFIRG）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和皇胜酿酒（Emperador）领涨，三只股平均上升2.7%。怡和合发（Jardine C&C）则是抗“震”能力最强的下跌股，全周仅微跌0.3%。

根据新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）观察，今年第三季只剩一周，但海指还是无法取得显著突破。“海指有三个交易日高于第二季的高峰，另有一个交易日是低于第二季的最低点。”

尽管如此，海指今年来的总回报率为2.9%，接近富时亚太区（日本除外）指数的3.5%总回报率。

在个股消息方面，吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）的独资子公司Keppel DC REIT Fin. Company 获得1亿2000万元的可持续发展相关回教贷款。信托价格起0.94%，报2.16元。

国浩房地产（GuocoLand）与Intrepid Investments及 Lentor Gardens组成合资公司，联合发展位于伦多花园（Lentor Gardens）的政府售地计划地段。股价起0.65%至1.54元。

龙记明年2月5日拟除牌 新交所无异议

在主板第二上市的龙记控股（Lung Kee）预计在明年2月5日除牌，原因是在新交所的交易量很低。公司在香港交易所第一上市，而交易量远超本地交易量。新交所表示没有异议，只要公司符合除牌条件。公司股价维持在0.48元， 无变动。

昇锐（Sunright）发布盈利预警，预计集团截至今年7月底的2023财年上半年会出现净亏损，导致全年业绩也出现亏损。该股以0.235元收市，无变动。