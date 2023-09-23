新科工程将耗资1.7亿元在樟宜机场建新机身维护设施

新科工程（ST Engineering）将耗资1亿7000万元在樟宜机场建设一个新的机身维护设施，扩大在新加坡的产能，以满足亚太地区日益增长的机身维护、修理和大修（MRO）服务需求。

这是新科工程在新加坡的第四个、在全球的第十个机身维护设施，预计创造550个就业岗位。新科工程星期六（9月23日）在樟宜溪（Changi Creek）举行了新设施的动土仪式。

这个新的机身维护设施占地8万4千平方米，预计总开发成本1亿7000万元。设施将配备四个可为宽体飞机提供服务的机库，其中包括混合喷漆和维修间。 第一个机库预计于2025年中期竣工，其余三个机库将于2026年底竣工。

新科工程是全球最大的第三方机身维护服务提供商，在亚太地区、美国和欧洲都有业务。目前，新科工程在新加坡的机身维护设施每年产能约为300万工时（manhours）。新设施全面投入运营后，每年将额外贡献130万工时产能，相当于其目前全球产能的10%。

日本航空将是新设施第一个客户

新科工程商业宇航总裁林伟明表示，鉴于亚太地区是新科工程的主要市场之一，这项新设施建设是新科工程的一项重大进展。

他说：“随着区域航空航天业有望在未来十年强劲增长，额外的产能将使我们能够更好地履行对长期客户的承诺，支持他们不断增长的维护需求，并抓住未来的增长机会。”

新科工程宣布，集团的长期客户日本航空（Japan Airlines）将成为新设施的第一个客户，将飞机引入这里进行维修。

新设施将创造逾550个就业机会

新设施将创造超过550个就业岗位，包括持证飞机工程师、规划和生产控制专家、机械师、仓库和物流人员等。

经济发展局（EDB）执行副总裁陈光辉表示：“随着全球航空旅行的反弹，新加坡航空航天业已做好了增长的准备。我们期待这个行业为新加坡人提供长期前景积极的职业机会。”

林伟明在接受媒体采访时，强调了集团的长期投资战略。他说，尽管宏观经济面临贸易疲软、供应链危机等挑战，但他相信这些挑战是短期的，行业长期来看仍然向好。“我们的投资视野是20年至30年，因此会持续投资。”

公司选择将新设施建在新加坡，也是出于“长期主义”。他坦言，新加坡并不是一个便宜的地点，但是重型基础设施投资是长期投资，必须考虑到长期运行的因素，比如人力资源、政府支持和政治稳定性。