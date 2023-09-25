新能源集团获泰国曼谷首个区域供冷项目

新加坡能源集团（SP Group）和Banpu NEXT通过合资企业BNSP Smart Tech（BNSP），获得泰国曼谷首个区域供冷项目。

双方星期一（9月25日）联合发布文告宣布上述信息。Banpu NEXT是泰国能源公司Banpu PCL旗下子公司，是亚太地区领先智能能源方案提供商。

BNSP将负责设计、建造、拥有和运营泰国政府综合大楼C区的中央冷却系统，为综合大楼带来可靠和节能的冷冻水，也会安装电动汽车充电站。预计每年可节省约4000万泰铢（约157万新元）的电费，节约20％的能源，并减少多达3000吨的碳排放量，相当于在20年的合同期间，公路上少了约2万辆内燃式引擎汽车。

这个项目明年完成后，能力可达1万4000冷冻吨，为总面积66万平方公尺的政府综合大楼C区提供可持续的冷却服务。

新能源集团总裁黄天源说，这标志着集团在泰国区域供冷市场的首次成功，集团致力于提供全面的可持续能源方案，助泰国实现净零目标。

Banpu NEXT首席执行官翁库索尔基（Sinon Vongkusolkit）认为，这个战略合作通过优化能源效率和实现实时监控，加强公司的能源管理业务。

我国的可持续能源方案也对区域产生影响，新能源集团在重庆来福士（Raffles City Chongqing）部署区域供冷系统，以及在越南牛仔布制造商Saitex部署可持续能源方案等。