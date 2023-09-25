市场前景不明 新加坡办公楼租金是涨是跌？

仲量联行（JLL）研究显示，受持续的经济压力影响，新加坡办公楼租金在2023年第三季下跌，结束连续九个季度的增长。这也是新加坡放宽冠病疫情限制以及员工重返办公室后，办公楼面租金首次出现下滑。

仲量联行星期一（9月25日）发布的报告显示，在2023年第三季，中央商业区甲级办公楼的平均有效租金环比下降0.3％，为每月每平方英尺11.29元，低于第二季的11.32元。

不过，世邦魏理仕（CBRE）在同一天发出的另一份报告中指出，第三季核心中央商业区甲级办公楼的平均有效租金环比上涨0.4％，为每月每平方英尺11.85元，与前两个季度的环比涨幅相近。

两家公司的研究报告截然不同，似乎比较少见，但并非前所未有。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣受访时说：“这好比瞎子摸象，结果各有不同。这种情况在市场很不确定时，尤其可能出现。只有政府看得到全局。”

对于研究显示第三季租金环比下降0.3％，仲量联行办公楼租赁与咨询主管唐业（Andrew Tangye）解释说：“经济增长放缓、地缘政治紧张局势和物价上涨等因素导致经济前景不确定，使租户继续保持谨慎的成本意识，导致办公空间使用量下降。与此同时，随着越来越多的租户选择在续租时调整规模以管理成本，办公楼面库存正以越来越快的速度重返市场。”

仲量联行研究与咨询部主管郑惠匀指出，需求疲软和供应增加这两方面因素导致办公楼面租金调整，这个情况在2023年第三季变得更加普遍。“在大量即将推出的项目涌入争夺有限租户的背景下，办公空间的短期供应过剩情况可能会变得更明显。租金下行压力将加剧，我们可能会看到租金在未来几个季度进一步调整。”

对于研究显示租金维持上涨步伐，世邦魏理仕指出，租用率已从前一季的4.0％，下降至第三季的3.2％。

世邦魏理仕咨询与交易服务联席主管麦凯勒（David McKellar）指出，尽管科技行业放缓造成办公楼需求疲软，但来自共享办公业和资产管理业的租户弥补了空缺。

世邦魏理仕指出，核心中央商业区甲级办公楼租金今年迄今已上涨1.3％。尽管谨慎的经济前景和高利率等风险依然存在，但市场表现超出预期。该行认为，新加坡核心中央商业区甲级办公楼全年租金最终能增长1.5％至2.0％，超过国内生产总值（GDP）的全年预期增长，但增幅将低于2022年的8.3％全年租金增长。