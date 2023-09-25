凯德雅诗阁信托脱售法国四服务公寓资产 共值6470万元

李娅宁

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发布 / 2023年9月25日 9:20 PM
凯德雅诗阁信托此次脱售法国资产包括馨乐庭旗下位于马赛的服务式公寓。（凯德雅诗阁信托提供）
凯德雅诗阁信托此次脱售法国资产包括馨乐庭旗下位于马赛的服务式公寓。（凯德雅诗阁信托提供）

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凯德雅诗阁信托 （CapitaLand Ascott Trust）脱售法国四处总值4440万欧元（约6470万新元）的服务式公寓资产，加入了今年脱售资产的新加坡房地产投资信托（S-REIT）行列。

分析：信托脱售非核心资产趋势 料持续至利率和资本成本下降

今年以来，本地房地产投资信托频繁脱售海内外资产。分析师认为，在高利率环境下，资本成本提高，一些房地产投资信托选择脱售非核心资产。这种趋势料持续，直至利率和资本成本下降。

凯德雅诗阁信托星期一（9月25日）宣布，此次脱售的四个资产是成熟服务式公寓，以高于账面价值63%的价格脱售，净得约3410万欧元（约4970万新元），退出收益率约4%，净收益约120万欧元（约180万新元）。

凯德雅诗阁信托总裁张如玲表示，脱售让信托能把资金部署到收益更高的资产，款项将用于在欧洲的资产增值计划（AEI），也为信托近期在伦敦、都柏林和雅加达的三项收购提供部分资金。

辉立证券高级投资分析师陈润雄接受《联合早报》访问时说，一般而言房地产投资信托倾向脱售表现不佳的资产，然而当房地产升值时，它们也可选择出售资产以锁定收益。凯德雅诗阁信托本次脱售，就属于这种情形。

今年迄今，不少S-REIT宣布脱售海内外资产。有些S-REIT是为了增强现有资产以及购买更高质量的资产，而另有一些脱售资产则是为了偿还债务、降低资产负债比率。

例如，本月初，丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）拟以9550万元的价格脱售日本守谷中心（Moriya Centre），为信托提供更大灵活性，以寻求增强投资组合质量和韧性的投资机会。

8月，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）宣布以3亿3800万元，出售樟宜坊 (Changi City Point)，净收益用来偿还利率较高的贷款，降低负债率。

专家：脱售资产从内部获得资金 可免高成本负债或融资

新加坡兴业银行股票研究副总裁维杰（Vijay Natarajan）受访时表示，房地产投资信托频频脱售资产的趋势，并不让人意外。“在预期利率长期走高的环境下，脱售资产让信托维持资本负债率和审慎的资本结构。这也允许信托从内部获得资金，无需动用高成本的债务或股权融资。”

他认为，在利率下降前，S-REIT脱售资产的趋势还会持续。

陈润雄也认为，在高利率环境中S-REIT更频繁地脱售资产，除了可降低资产负债比率，也能让信托回收资本，用于常规运营并保持现金流。

iFAST研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗则认为，即使多家房地产投资信托近半年都有脱售资产的举动，但总的来说，脱售资产更多是一种常规资本操作，并非特殊趋势。

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