凯德雅诗阁信托脱售法国四服务公寓资产 共值6470万元

凯德雅诗阁信托 （CapitaLand Ascott Trust）脱售法国四处总值4440万欧元（约6470万新元）的服务式公寓资产，加入了今年脱售资产的新加坡房地产投资信托（S-REIT）行列。

分析：信托脱售非核心资产趋势 料持续至利率和资本成本下降

今年以来，本地房地产投资信托频繁脱售海内外资产。分析师认为，在高利率环境下，资本成本提高，一些房地产投资信托选择脱售非核心资产。这种趋势料持续，直至利率和资本成本下降。

凯德雅诗阁信托星期一（9月25日）宣布，此次脱售的四个资产是成熟服务式公寓，以高于账面价值63%的价格脱售，净得约3410万欧元（约4970万新元），退出收益率约4%，净收益约120万欧元（约180万新元）。

凯德雅诗阁信托总裁张如玲表示，脱售让信托能把资金部署到收益更高的资产，款项将用于在欧洲的资产增值计划（AEI），也为信托近期在伦敦、都柏林和雅加达的三项收购提供部分资金。

辉立证券高级投资分析师陈润雄接受《联合早报》访问时说，一般而言房地产投资信托倾向脱售表现不佳的资产，然而当房地产升值时，它们也可选择出售资产以锁定收益。凯德雅诗阁信托本次脱售，就属于这种情形。

今年迄今，不少S-REIT宣布脱售海内外资产。有些S-REIT是为了增强现有资产以及购买更高质量的资产，而另有一些脱售资产则是为了偿还债务、降低资产负债比率。

例如，本月初，丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）拟以9550万元的价格脱售日本守谷中心（Moriya Centre），为信托提供更大灵活性，以寻求增强投资组合质量和韧性的投资机会。

8月，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）宣布以3亿3800万元，出售樟宜坊 (Changi City Point)，净收益用来偿还利率较高的贷款，降低负债率。

专家：脱售资产从内部获得资金 可免高成本负债或融资

新加坡兴业银行股票研究副总裁维杰（Vijay Natarajan）受访时表示，房地产投资信托频频脱售资产的趋势，并不让人意外。“在预期利率长期走高的环境下，脱售资产让信托维持资本负债率和审慎的资本结构。这也允许信托从内部获得资金，无需动用高成本的债务或股权融资。”

他认为，在利率下降前，S-REIT脱售资产的趋势还会持续。

陈润雄也认为，在高利率环境中S-REIT更频繁地脱售资产，除了可降低资产负债比率，也能让信托回收资本，用于常规运营并保持现金流。

iFAST研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗则认为，即使多家房地产投资信托近半年都有脱售资产的举动，但总的来说，脱售资产更多是一种常规资本操作，并非特殊趋势。