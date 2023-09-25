我国8月核心通胀率放缓至3.4%

服务、食品、零售和其他商品的通货膨胀降低，使我国通胀连续四个月放缓，8月核心通胀率下滑至3.4%。

分析师指出，这是新加坡金融管理局发布10月份货币政策前最后一轮通胀数据，备受关注。虽然我国通胀持续降温，但仍高于冠病疫情前的水平，金管局预计保持谨慎，维持货币政策不变。

根据金管局和贸工部星期一（9月25日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告，我国核心通胀率从7月的3.8％，下降至8月的3.4％。这是自去年4月以来的最低水平，当时为3.3％。核心通胀不包括私人交通和住宿费用。

包括私人交通和住宿费用在内，8月整体通胀率为4％，较7月的4.1％稍有放缓，同样是连续四个月下降。这是自2021年11月以来的最低水平，当时为3.8％。

环比方面，8月整体物价上升0.9％，不包括私人交通和住宿费用的核心物价则上扬0.1％。

分析：通胀虽放缓 仍有上行风险

星展集团经济师蔡汉廷指出，尽管我国通胀在这一年放缓，情况与去年相比也有所改善，但依然高于冠病疫情前的平均水平。在2010年至2019年期间，本地核心通胀率平均为1.5%；整体通胀率平均为1.7%。

“石油输出国组织和其他产油国（OPEC+）削减石油供应，导致全球油价近期走高，再加上厄尔尼诺现象带来的天气影响可能对全球食品价格造成冲击，这些因素都带来上行风险。”

蔡汉廷说，由于通胀风险倾向于上行，星展预计金管局将保持谨慎立场。

金管局和贸工部在文告中指出，全球供应链紧张情况趋缓，食品价格依旧低于一年前的水平。尽管油价自7月以来有所上升，但我国主要贸易伙伴的通胀逐步缓和，这些因素促使进口商品的价格继续低于去年同期。

由于进口成本比一年前低，且本地劳动力市场当前的紧缩情况得到缓解，核心通胀预计将在接下来几个月进一步放缓。

我国今年整体通胀率的预测为4.5％至5.5％；核心通胀率则介于3.5％至4.5％。

8月通胀数据显示，私人交通费用涨幅从7月的4.8％，大幅增至8月的6.3％，主要是汽车价格涨幅更大，而油价跌幅缩小。由于汽车需求持续强劲，私人交通通胀预计在短期内会上升。

度假开销、电信通讯以及休闲和文化服务费涨幅缩小，加上机票价格跌幅更大，促使服务通胀降低，从3.6%缩小至3.1%。

由于即食品和非熟食价格涨幅放缓，食品通胀从5.3％跌至4.8％。零售及其他商品通胀从2.6％降至2％，主要是家庭耐用品的价格涨幅缩小，以及服饰和鞋子价格下跌。

房屋租金涨幅放缓，使到住宿通胀从4.6％减至4.4％。电费和燃气费的跌幅减缓，从负1.6％放缓至负1.4％。

华侨银行首席经济师林秀心说，如果俄罗斯和沙特阿拉伯继续削减石油供应直到年底，油价将居高不下，加上米价近期不断上升，以及出国旅行需求预计在年底提高，这些因素可能改变通胀放缓的情况。