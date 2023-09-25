今年首九个月新加坡企业参与并购总额大跌65％ 创十年最低

利率高企和经济放缓的背景下，新加坡今年首九个月的并购交易总额大跌65％，为2013年以来同期的最低水平。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）星期一（9月25日）公布的初步数据显示，今年迄今有新加坡企业参与的并购交易额为350亿美元（约478亿新元），交易量则减少1%，显示并购的平均交易额大减。

同时，债务资本市场交易额下滑28%，创2015年来最低。股权和与股权相关的发行总额则取得5%的增长。

路孚特的数据显示，今年以来新加坡企业为收购对象的并购交易量虽增加13%，但总额同比跌70%，为102亿美元，创十年来最低。

以交易额来看，金融业占今年迄今涉及新加坡企业为目标的并购的35%，占比最高。交易数量最多的是高科技行业。

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员柯乐伊接受《联合早报》访问时说，并购交易大跌，可能是因为市场不确定因素持续，融资成本上升、地缘政治紧张局势引发的波动，以及对全球经济衰退的担忧导致交易下降。

伦敦证券交易所交易信息部高级经理琼斯（Lucille Jones）受访时说，过去18个月全球的交易环境显著变化。2021年开始的董事会信心和乐观情绪一直延续到2022年初，但随着企业面临一系列挑战，这种信心和乐观情绪逐渐消退，并购交易也大幅放缓。利率急剧上升、对整体经济的担忧、更严格的反垄断执法，以及地缘政治紧张局势，都是阻碍风险投资的因素。

根据路孚特的报告，今年来本地最大宗并购是总部位于新加坡的特殊目的收购公司（SPAC）L Catterton Asia Acquisition Corp收购中国豪华电动车制造商路特斯科技（Lotus Tech），让后者在纳斯达克交易所上市，交易总值54亿美元。

以新加坡企业为目标的最大宗并购是本月刚宣布的一项交易，环球投资公司KKR以11亿新元的价格收购新电信旗下区域数据中心业务ST Dynamo Investment的20％股权。

展望并购前景，柯乐伊认为，市场不确定因素持续，很难预测交易何时回暖。不过她说，资金雄厚的公司仍会开展对长期业务战略重要的并购交易。

她预计高科技行业有可能出现反弹，因为人工智能（AI）热潮和5G等科技趋势将为该行业带来更多需求。金融业并购交易同比下降47%后，也可能反弹。



债务资本市场方面，今年来共有42个由新加坡企业发行的债券上市，去年同期有68个。

其中，本地金融机构共融资107亿美元，占市场总额的64%。政府与机构的债务发行占22%，融资总额达36亿美元。

今年来最大规模的债券发行是我国政府于8月24日发行的50年期绿色新加坡政府基础建设债券（Green SGS（Infra）），发行规模为28亿新元。其次是2月淡马锡通过子公司Temasek Financial (I)发行的15亿欧元（约22亿新元）债券。

本地企业股本融资主要来自后续融资

虽然本地企业股本市场融资额增长，但主要来自后续融资（follow-on），占了88%，可转换债券和首次公开售股（IPO）分别占10%和2%。

今年来共有八家公司IPO，这包括本地企业在海外的IPO。规模最大的是本地餐饮集团友记集团（YKGI）在凯利板挂牌，筹资1655万新元；其次是房地产科技公司Ohmyhome在纳斯达克上市，融资1120万美元。

整体资本市场的低迷表现，导致本地投资银行收费同比下滑20%。

数据显示，星展集团以7360万美元的投行收入占据榜首，占所有本地投行收入的13%，但比去年同期减少13%。其次是摩根大通（JP Morgan）和美国银行证券（BofA Securities），分别占约11%。