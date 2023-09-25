本地通胀放缓和银行股上涨带动 海指起0.33%

本地通货膨胀放缓加上银行股上涨，带动本地股市反弹。新加坡海峡时报指数星期一（9月25日）上涨10.58点或0.33%，闭市报3215.40点。

我国8月核心通胀率从7月的3.8％收窄至3.4%，连续四个月下降。整体通胀率也较7月的4.1％，稍微放缓至4.0%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》访问时说，本地通胀放缓提振了投资者的情绪，推动海指走高。不过，美国的国家债务总额首超33万亿美元（约45万亿新元），可能让市场在星期六（30日）前以观望为主，这是美国政府提供资金的最后期限。如果国会可以通过拨款法案，将为股市注入一针催化剂。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮说，美国联邦储备局宣布高利率将长期维持，有利于本地三大银行的收益，而银行股的上涨带动了指数上行。借助美联储的鹰调言论，银行股接下来可能会继续反弹。

华侨银行（OCBC）星期一上涨了0.87%，涨幅最大；大华银行（UOB）和星展集团（DBS）也分别起0.82%和0.60%。

亚太其他股市喜忧参半。其中，东京股市涨0.95%，领涨区域市场；台湾和悉尼股市也分别上涨0.66%和0.11%；上海、深圳和首尔股市则出现下跌，跌幅介于0.47%和0.54%；香港股市大幅下跌1.97%，表现最为逊色。

王彬妮说，市场原本期望上周末中国会出台进一步的经济刺激政策，所以上星期五（22日）中国股市大涨。不过，中国政府并没有太大动作，使一部分失望的投资者离场，导致星期一市场下跌。

本地股市全场成交量10亿5000万股，总成交额6亿8290万元。上升股252只，下跌股277只。

成份股方面，15只上涨，13只下跌，两只持平。

涨幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和怡和合发（Jardine Cycle & Carriage），前者起5.36％，收报0.59元；后者起1.58％，收报32.2元。

跌幅最大的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和创业公司（Venture Corp），分别下滑1.38％和1.30％，收报1.43元和12.91元。

个股消息方面，中国光大水务（China Everbright Water）宣布，公司获得江苏淮安涟水县空港产业园工业废水处理厂二期项目，负责产业园项目的设计、采购、施工和运营。根据协议，光大水务将负责此后项目的运营管理，并可收取污水处理服务费，为期五年，期满后可续签三年。公司股价闭市报0.21元，跌2.33%。

中国电动汽车制造商蔚来汽车（Nio Inc.）宣布，发行总额5亿美元的2029年到期的可转换优先债券，以及总额5亿美元（约6亿8300万新元）2030年到期的可转换优先债券。公司已向债券发行中的初始购买者授予一项期权，允许自债券发行日期起30日内行使期权的选择权，以分别增购最多7500万美元的2029年债券和增购最多7500万美元的2030年债券。蔚来星期一闭市报8.24美元，跌6.36%。