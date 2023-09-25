减持中韩加持日本 新加坡料成日本房地产最大投资来源

受日元走软以及日本物流和酒店业需求增长所吸引，新加坡在2023年预计成为日本房地产领域最大投资来源地。另一方面，货币同样趋软而显得相对便宜的中国和韩国房地产今年可算坐上“冷板凳”，与日本楼市趋热形成强烈对比。

房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）发布最新报告显示，今年截至8月底，新加坡已为日本房地产领域注入近30亿美元（约41亿新元）资金。其中，有16亿8000万美元投资于工业资产。而新加坡政府投资公司（GIC）斥资逾8亿美元收购黑石集团（Blackstone）在日本的六处物流资产，是这当中的最大笔交易。

日元贬值是本地买家投资日房产首因

莱坊指出，日元贬值无疑是吸引新加坡买家投资日本房地产的首要原因。由于日本央行维持超宽松货币政策以刺激经济，日元兑新元汇率今年已下跌约11％。

随着电子商务和第三方物流业迅速发展但资产供应不足导致租金增长，日本的物流资产成为投资者眼中的新热点。另外，去日本旅游的人数回升也重新唤起对当地酒店房地产的兴趣。截至8月底，新加坡投资者对日本酒店资产的投资额已达到9亿4200万美元，超过2022年全年的8亿9800万美元。

莱坊亚太区研究部主管李敏雯认为，考虑到日本经济的弹性、温和的通胀，以及较低的融资成本，投资者可抓住日本商业房地产复苏浪潮所带来的机遇。

此前，GIC首席投资官钟哲雄博士也曾表示，日本是一个“非常便宜”的市场，未来有机会获得更高回报，并且仍有很多潜在的增长机会。

另一方面，中国和韩国的房地产问题在今年已然老生常谈，虽然在当地房地产价格下跌，也有投资者逢低入场，而人民币兑新元、以及韩元兑新元汇率今年已下跌约4%，但整体来看，新加坡投资者对中韩商业房地产的投资额今年已大“跳水”。

根据MSCI旗下的MSCI Real Assets提供的数据，截至9月25日，新加坡公司在中国的办公室、零售和酒店资产的投资额下降至约4亿7600万美元，去年和前年全年分别约为21亿美元和32亿美元。截至9月25日，新加坡对韩国这三种资产的投资额为4亿9500万美元，去年全年为6亿5900万美元。

本地投资中国房地产前景不乐观

中国国家统计局前副局长贺铿上星期六（9月23日）公开表示，目前中国房地产供应过剩，14亿人可能都住不完，并建议房地产企业尽早转型。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗接受《联合早报》采访时表示，中国这位前官员的表态反映了中国房地产市场的脆弱状态。当下需求仍然不足，这加剧了房价下跌带来的信心危机，新加坡投资中国房地产的前景并不乐观。韩国首尔市中心的住宅房价高企，过高的家庭债务水平令人担忧，再加上人口减少和地缘政治风险，该国房地产投资的长期前景面临挑战。不过，在旅游业的促进下，釜山、大田等二线城市房地产市场或有发展潜力。

李敏雯认为，尽管不确定性加剧，但中国经济长期增长潜力不可忽视。随着政策对创新、基础设施发展等方面的重视，当地的数据中心、物流和多户住宅等商业房地产仍具投资前景。