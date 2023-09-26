数码投资平台Funding Societies获融资2700万美元

本地中小企业数码融资平台Funding Societies已获得私人信贷融资机构AlteriQ Global领投的2700万美元（约3693万新元）的债务资金。

Funding Societies星期二（9月26日）发布文告宣布这消息，并指出联合家族理财办公室Aument Capital Partners以及以可持续发展为重点的投资基金Orange Bloom，参与了本轮债务融资。

公司说，它将把资金投入它的融资解决方案，以支持在五个运营市场中那些融资不足的中小企业。

Funding Societies联合创办人兼集团总裁张凯文说： “在宏观经济形势不明朗的情况下，我们将与现有和新合作的伙伴携手，继续深化我们在五个市场的业务，为更多得不到充分服务的中小企业提供融资服务。”

企业融资总额逾32亿美元 服务本区域10万中小企业

Funding Societies创立于2015年，除了提供中小企业贷款，近期开始提供支付和收款解决方案。公司说，它的企业融资总额已超过32亿美元，为本区域约10万家中小企业提供服务。

公司已在新加坡、印度尼西亚，以及泰国等国获得相关金融服务执照。它也在马来西亚注册，并在越南开展业务。