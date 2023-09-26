星展研究：印尼限制社媒经营电商 冬海集团将受益

冬海集团（Sea Group）将受益于印度尼西亚限制社媒电商的政策，它的电子商务业务的总成交金额（GMV）有35%至40％是来自印尼市场。

星展集团研究在星期二（9月26日）针对来自印尼的最新消息表达了这个看法，并维持对冬海集团的购买建议和66美元的目标价。

社媒只可打广告 不可从事电商与接受付款

根据新闻报道，印尼贸工部长表示条例修订后，社交媒体将不可从事电子商务或接受付款，而只能打广告。这个结果将比星展之前的最糟假设还严重，即把TikTok Shop从TikTok社媒应用拆分。

它说，如果发生这种情况，可能会导致TikTok Shop无法经营，因为它没有经营执照可脱离社交媒体应用程序营运。另一种可能性是，TikTok Shop可能会申请与社交媒体业务在结构上分开的业务的经营执照。根据2023年6月的交易情况，TikTok Shop目前在印尼的市场份额估计为12%至15％。

星展：或大幅上调冬海集团经调整息税折摊前盈利

星展说：“在彻底禁止TikTok Shop的情况下，我们对冬海集团的经调整息税折摊前盈利（adjusted EBITDA）估计将大幅上调，因为我们目前假设2024年电子商务竞争将会加剧。”

印尼方面有新闻报道指出，印尼总统佐科指出，管制社交媒体从事电子商务的条例不久将制定。目前有关条例修订正在贸工部作最后敲定。他认为社交媒体并非同时是经济媒介。

星展据此认为，这支持它的看法，意即印尼政府对于采取多项措施来保护当地中小企业是认真的。有关措施包括禁止低于100美元（137新元）的电子商务进口订单，把TikTok社交媒体和电子商务应用分拆，因为媒体不应直接促销其直接商业利益。这些措施的主要受益者将是印尼的GoTo以及东南亚电商冬海集团。

冬海集团在美国隔夜星期一股价应声大涨11.73％至40.20美元。