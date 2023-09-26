英调研：我国全年经济增长预计0.4％低于官方预测

新加坡的经济增长已经明显放缓，一项研究预测，面对全球和国内需求疲软，我国今年全年的经济增长将维持疲弱。

英格兰及威尔斯特许会计师协会（ICAEW）委托调研公司牛津经济（Oxford Economics）进行的区域展望报告指出，紧缩的货币政策抑制了经济增长，全球贸易增长放缓，新加坡的出口估计将维持疲软。

与此同时，中国在冠病疫情后的经济复苏放缓，不太可能为新加坡经济带来太多提振。

报告维持7月份发布的预测，估计我国经济今年增长0.4％，低于官方预测范围。明年的经济增长预测维持在2.3％。

上个月，贸工部调低了我国全年经济增长预测范围，从之前的增长0.5％至2.5％，收窄至0.5％至1.5％。

报告指全球半导体行业大幅萎缩似已触底

报告同时指出，自2022年初以来，全球半导体行业大幅萎缩的情况似乎已经触底，这将给电子业带来一些缓解。不过，研究也认为，上升周期不太可能很急剧。

包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国，以及越南的亚细安六国，今年下半年的经济增长预计约3.6％，低于上半年的4.2％和2022年的5.7％。

报告：影响经济增长主因是出口

报告认为，影响经济增长的主要因素是出口。出口在大流行病初期强劲增长，去年却急剧下降，并维持着令人担忧的下滑趋势。

尽管经济放缓，物价上涨的趋势也有所缓和。报告预测，今年东南亚的通货膨胀率为3.5％，低于2022年的4.6％，并预测2024年将进一步放缓至2.4％。

报告因而认为，各国央行的加息周期已经结束，即将或已经开始减息。

“然而，中国经济放缓情况加剧，各国央行仍有可能推迟减息。市场避险情绪高涨，中国人民银行过去几个月的降息措施，可能无法很有效地刺激需求，这可能会给亚细安的货币带来压力。”