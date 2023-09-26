研究：中国企业对外投资地 新加坡是首选

最新研究显示，新加坡成为全球最吸引中国对外投资的目的地。与此同时，对中国企业而言，新加坡也是最具吸引力的供应链发展，以及技术和创新投资目的地。

经济学人智库（EIU）最新发布的“2023年中国海外投资指数”报告，就全球80个国家和地区对中国投资者的吸引力作出排名。该指数涵盖约200个定量指标，以投资机遇和风险两大评估类别，来衡量各地的投资吸引力。

新加坡被列入“高机会，低风险”的国家和地区，成熟的全球商业中心地位、与中国的文化联系，以及在中西方紧张关系中的中立立场，都是新加坡的吸引力要素。这些因素表明，中国企业和投资者在新加坡运营业务的风险较低，而它们在其他国家和地区往往受到各种限制。

是中企进军东南亚理想落脚点 提供卓越研发机会

另外，作为东南亚的门户，新加坡也成为中国企业进军区域市场的理想落脚点，新加坡卓越的技术知识同样为中国企业提供了研发机会。

根据这项研究之前的数据，新加坡在2017年首次超越美国，成为中国对外投资最佳目的地。

印度尼西亚因其丰富的镍储量、廉价劳动力资源和庞大的市场规模，在“中国对外投资指数”中位列第二，马来西亚和泰国则以其相对完善的基础设施和互补的供应链，分别排名第三和第五。

在最具吸引力的供应链发展、技术和创新、市场扩张，以及自然资源投资目的地等项目排名中，新加坡在前两项排第一，印度尼西亚则是后两项的首位。

2013年以来，东南亚和南亚国家在”中国对外投资指数”排名中稳步攀升，反映出该地区强劲的增长前景、不断壮大的中产阶级、丰富的战略性自然资源，以及对中国投资者的相对开放态度。

与中国关系恶化 美日等多个发达市场排名下滑

另一方面，包括美国（第28位）、日本（第36位）、加拿大（第55位）和英国（第60位）在内的许多发达市场，排名却出现下滑。这主要是因为它们与中国的关系日益恶化，以及所实施的入境投资审查给中国投资者带来了障碍。2013年，即10年前，这四国在“中国对外投资指数”排名中分别为第一、第四、第六和第19位。

EIU预计，印度（第11位）将是本世纪20年代增长最快的经济体之一，并且依赖中国在电子产品等方面的关键投入。这虽然在理论上为中国投资印度提供了大量机会，但印度长期的腐败和官僚主义障碍、保护主义等问题，以及中印间的竞争关系，都将为中国企业投资印度带来更多挑战。

中国明年料又成为全球第二大海外直接投资来源

EIU指出，近年来，由于中国政府呼吁减少投机性投资、与主要目的地市场关系紧张，以及疫情的影响，对外直接投资的热度一度减退。然而，在未来10年，对外直接投资有望进一步增长，到了2024年，中国预料将重新成为全球第二大海外直接投资来源地。