美政府或停摆等因素促区域股市下滑 海指微跌0.01%

美国政府可能停摆等多个不利因素导致新加坡和地区股市下滑。新加坡海峡时报指数星期二（9月26日）下跌0.33点或0.01%，闭市报3215.07点。

亚太其他股市也下滑。其中，香港和首尔股市分别下跌1.43%和1.31%，跌幅居前；台湾和东京股市也各跌1.07%和1.11%；悉尼、上海和深圳股市的跌幅则介于0.43%至0.54%。

财政预算方案本周若未出台 美政府或停摆让投资者不安

美国财年将于本月底结束，如果本周仍没出台财政预算方案，美国政府将从10月1日起关门，也就是所谓的停摆。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》采访时说，美国政府可能停摆，让投资者情绪不安。美国政府关门将对美国信用评级造成负面影响，从而不利经济和金融市场。同时，美债、美元和油价居高不下，也都是投资者面临的挑战。预计本周余下的交易日，新加坡和区域股市将继续疲软。

黄佳仁还说，美联储主席鲍威尔将在本周发表市政厅会议上的讲话，以及星期五（29日）将要公布的美国核心个人消费支出（PCE）数据，会影响股市的短期走势。

马来亚银行分析师王宝春说，中国房地产危机也是导致区域股市疲软的重要因素之一。投资者担心，中国的刺激措施不足以遏制经济放缓。由于缺乏催化剂，海指预计将在3150点至3300点间波动。此外，因成本和能源价格上涨，新加坡公司第三季的盈利和利润率会承受一定压力。

新加坡股市全场成交量11亿1000万股，总成交额8亿1584万元。上升股247只，下跌股287只。

成份股13跌10涨七持平

成份股方面，13只下跌，10只上涨，七只持平。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团（DFI Retail Group），分别下滑2.92％和1.85％，收报1.66元和2.66美元。

涨幅最大的是香港置地（Hongkong Land）和丰益国际（Wilmar International），前者起1.17％，收报3.46美元；后者起1.08％，收报3.74元。

个股消息方面，隆辉礼品（Noel Gifts）星期一（25日）闭市后宣布，位于贝列菲路50号（50 Playfair Road）的工业房地产项目有望集体出售，公司在这个项目中拥有10个单位。消息公布后，公司星期二的交易中一度涨超10%，闭市回落至0.2元，上涨4.17%。

陈顺风资源（TSH Resources Berhad）在新加坡交易所二次上市，并于星期二开始交易，代码为TSH。此前，公司股票已在马来西亚交易所上市。陈顺风资源主要从事油棕种植行业。公司总部位于马来西亚吉隆坡，油棕种植园和棕榈油工厂在马来西亚的沙巴、印度尼西亚的加里曼丹和苏门答腊。公司股价星期二闭市报0.295元，股价无变动。

方圆集团（ValueMax Group）宣布，公司发行的第八期为期三个月的数码证券商业票据，为公司筹集了2256万元。数码证券将于9月27日在私人市场投资平台ADDX上市。集团星期二收报0.305元，股价无变动。