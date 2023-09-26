我国制造业8月产值跌12.1% 劣于市场预期

经济师认为，我国出口贸易的下行周期仍未见底，而外部需求料会因为利率走高和全球金融条件紧缩而继续走软，预测制造业今年接下来会依旧疲弱，并可能最早在明年第一季出现复苏迹象。

被电子业萎缩拖累，我国制造业连续11个月萎缩且速度加快，8月份产值同比下滑12.1%，劣于市场预期。

有经济师认为，我国制造业下半年的复苏依然缓慢和疲弱，因此调低全年制造业及经济的增长预测。

经济发展局星期二（9月26日）发布的预估数据显示，8月份制造业产值的12.1%同比跌幅，大于7月份的1.1%跌幅，也是自2019年11月以来的最大跌幅。

彭博社收集的九名经济师预测中位数是萎缩3.1%。

若不包括生物制造业，8月份制造业产值同比滑落13.3%。经季节性调整，制造业产值环比下滑10.5%；不包括生物制造业则下滑16.6%。

分析：萎缩超出预期 或因出口数据不佳及电子业库存增加

星展集团经济师蔡汉廷说，8月份制造业产值反映了出口的疲弱状态，以及依赖出口的新加坡经济目前面对的外部挑战。“发达经济体的利率高企，加上中国崎岖不平的冠病疫情后复苏之路，全球经济环境依然难测。”

我国8月非石油国内出口（NODX）连续11个月萎缩，下跌20.1％。

蔡汉廷认为，今年下半年制造业复苏的步伐缓慢且脆弱，8月份的疲弱表现加强了这个观点。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充较为乐观，他认为这次超出市场预期的萎缩程度，可能是因为出口数据不佳，以及电子业库存增加。他认为，在第四季连续数月出现类似跌幅的概率不大。

电子业萎缩两成 拖累整体表现

从个别领域来看，占制造业产值权重最大的电子业同比萎缩20%，拖累整体表现。

除了资讯通信与消费电子产品增长12.9%，电子业其他领域都下滑，其中以半导体领域的跌幅最大，达23.7%。整体电子业今年首八个月同比萎缩9.3%。

蔡汉廷指出，电子业面对外部需求下滑和地缘政治紧张关系可能中断供应链的挑战，导致复苏根基不稳。

另一个跌幅较大的领域是精密工程业，同比下滑14.4%。一般制造业跌6.1%，化学制造业跌5.9%，生物医药业跌1.8%。

交通工程则有杰出表现，增长16.2%。其中，海事与岸外工程领域扩张29.4%；航空业增长15.2%。

经济师调低全年制造业和经济增长预测

大华银行高级经济师柳天成和副经济师许俊杰认为，我国出口贸易的下行周期仍未见底，而外部需求料会因为利率走高和全球金融条件紧缩而继续走软，他们预测制造业今年接下来会依旧疲弱，并可能最早在明年第一季出现复苏迹象。

“我们把今年全年的制造业产值预测从之前的萎缩5.4%，下调至萎缩7%。我们也削减全年国内生产总值（GDP）预测至增长0.4%，比贸工部预测的增长范围0.5%至1.5%稍低。”

虽面对下行风险，他们维持明年经济增长3%的预测。

颜圣充也下调全年制造业产值预测，从原本的零增长下修至萎缩4%；经济增长预测也从2%下调到1.5%。