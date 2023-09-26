研究报告：全球金融科技指数城市 我国列第四

我国在一项金融科技指数排名第四位，是排名前五的唯一亚洲城市。

第一太平戴维斯全球研究（Savills World Research）星期二（9月26日）发表科技城市金融科技指数（Savills Tech Cities FinTech Index）报告，纽约、伦敦和旧金山排在前三位。

该金融科技指数从一个城市的行业具体领域、商业环境、科技环境、城市的活力与健康和人才库做整体评估。拥有全球最大证券交易所的纽约名列榜首，总得分是108。它在行业具体领域方面得分达33，其次是城市活力与健康，得分是22。

排名第二的伦敦是欧洲的金融枢纽，总得分是98。它在行业具体领域的得分更胜纽约，达38分，商业环境的得分是21分。行业具体领域衡量的是该城市吸引大量创投资本资金的能力，以及具有吸引科技细分领域的特点。伦敦聚集最多全球金融科技公司，也在2019年至2022年录得最多创投交易。

我国排名第四，本地金融科技公司在2019年至2022年吸引最多创投投资，达到340亿美元 （约470亿新元）。同时，我国也具全球监管稳定性，新加坡金融管理局与全球其他监管机构有八项协议。我国的总得分是78，表现最好的是行业具体领域衡量指标，得分是19.3。

旧金山和硅谷分列第三和第五，这两个城市是众多金融科技起步公司的总部，包括PayPal、Stripe、Credit Karma等。

第一太平戴维斯全球研究分析师拉士顿（Charlotte Rushton）在文告中说：“在金融科技指数中表现好的城市，在生活方式因素、人口结构和商业环境的基本要素都具韧性。这些因素加上金融和科技行业的实力，使新加坡成为区域，乃至世界金融科技领域的领导者。”

报告说，冠病推动人们对远程金融服务的需求，提高了数码银行服务和无现金支付使用率，减少的消闲消费支出则增加储蓄余额，激发了对零售投资和无障碍投资平台的兴趣。创投资金大量涌入也使到金融科技领域显得具吸引力。

金融科技行业，不仅颠覆金融领域，也影响了工作场所的趋势。 为了吸引人才，金融科技业是最早采纳灵活工作安排的领域，对办公楼的要求，特别注重协作空间，推动工作场所走向未来。