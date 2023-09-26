金管局与业界探讨利用碳信用促燃煤发电厂退役

亚洲有超过2000座燃煤发电厂，市场需要更多融资机制推动这些发电厂提前退役，加速亚洲的能源转型。

新加坡金融管理局和麦肯锡（McKinsey）星期二（9月26日）联合发布一份工作文件，阐述如何利用碳信用（carbon credits）加快燃煤发电厂提前退役。文件也探讨了产生这类碳信用以及建立交易市场的条件。

碳信用指的是任何减少或移除温室气体排放的项目或方案，经核实后得到的证书。一个碳信用相当于1公吨二氧化碳当量。

金管局副局长梁新松在发布会上说，如果不加快燃煤发电厂的转型速度，全世界将无法如期在2050年实现净零排放。在亚太地区，燃煤发电厂占温室气体排放量的三分之一。

梁新松说：“尽管越来越多人意识到燃煤发电厂提前退役的重要性，但在区域内这类交易的实际例子很少，主要的挑战之一是这么做并不符合经济效益。”

亚洲燃煤发电厂退役至少需6800亿元融资

据估计，一座发电量为1吉瓦（GW）的燃煤发电厂提前五年退役，为业者带来的经济损失约为每吉瓦7000万美元（约9584万新元）、所需融资约每吉瓦3亿1000万美元。融资成本是按发电厂现有的购电协议的净现值计算。

尽管市场已有不少机制鼓励燃煤电厂提前退役，亚洲仍有超过2000座燃煤发电厂，每座平均年资15年以下。业内人士估计，亚洲的燃煤发电厂退役至少需要5000亿美元（约6800亿新元）的融资。

工作文件探讨通过燃煤发电厂提前退役减少碳排放、以更干净的能源取代，并让在这个过程中产生的“转型碳信用”（transition credits）在市场上交易，为业者提供收入，以补偿损失。

梁新松认为，转型碳信用要成功落实，必须满足几项条件。这包括须符合主要的国际标准，以及确保退役的燃煤发电厂不再用来发电。

他强调，工作文件无意规定行业标准，也无意就如何执行燃煤发电厂提前退役的交易，提出监管意见。

金管局首席可持续发展官柯丽明参与发布会的专题讨论时指出，要建立一个有活力的转型碳信用市场，政府可扮演一定的角色。“例如明确让企业知道，如何使用这些碳信用协助实现净零目标，或者抵消碳税。”

星展银行可持续发展总监孟浩（Helge Muenkel）则说：“作为一种新的资产类别，转型碳信用需要新的监管框架，以及可靠的测量和追踪方法，这些都需要时间来开发。”