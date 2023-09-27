亚洲企业发行可转换债券融资 今年第三季达128亿美元

利率高企的环境下，近期更多亚洲企业选择通过可转换债券筹集资金。

根据彭博社数据，今年第三季亚洲发行的可转换债券（convertible bond）总额达到了128亿美元，是去年第一季来最高的。

在本地第二上市的中国电动汽车制造商蔚来汽车（Nio Inc.）日前发行总额10亿美元（13亿7000万新元）可转换优先债券，推高了第三季的发行总额。

可转换债券是在期满时可从债券转换为股票的工具，债券持有人可按照规定的转换价，在规定的换股期限内转换为发行公司（有时是其他公司）的普通股。这个工具在冠病疫情初期非常受欢迎，但去年的发行有所放缓。

华侨银行债券研究分析师陈铭泰接受《联合早报》访问时说，发行可转换债券的一大优势是利率比较低，这主要是因为如果债券发行公司的股价上涨到高于转换价的水平，债券持有人可选择把债券转换成股票，从中获得回报。一般上，转换价格的门槛会比债券发行当日的股价高出两到五成。

他以LG Chem为例，公司今年7月发行的美元可转换债券票息率是1.25%，另一批美元普通债券的票息率则是4.375%。

可转换债券是股权融资替代方式

Bondsupermart债券研究部分析员黄田昭指出，可转换债券也是股权融资的一种可行替代方式，公司可根据市场环境选择。它还为公司提供了偿债的灵活性，公司不必立即寻求流动资金，可选择稀释股份。

高盛（Goldman Sachs）负责日本以外亚太区和股票挂钩债券的董事经理勒特（Christian Lhert）说，在最近的波动时期，可转换债券保持稳健，亚洲不同行业和地区的一些发行人预计会继续在第四季把握可转换债券的优势。

可转换债券一般上是高增长公司筹资的工具。陈铭泰说，当特斯拉（Tesla）、网飞（Netflix）这类每年投入数亿美元的公司早期发展时，由于风险和不确定性高，不太能够说服投资者投资他们的普通债券，除非公司愿意支付更高的票息率。

因此他们可通过可转换债券，以潜在的股价上涨空间来吸引债券投资者。

勒特则指出，发行这类债券的公司也逐渐扩展到有盈利的蓝筹股公司，他们主要注重在高利率环境中节省利息开支。

例如韩国的LG Chem于7月发行20亿美元的可转换债券。

新元债券市场的可转换债券相对较少，今年只有海峡贸易（Straits Trading）和巴克莱银行（Barclays Bank）分别发行3亿7000万元和1亿1000万元。

不过陈铭泰指出，目前市场情绪疲软的环境可能对可转换债券投资者不利，因为股价难以达到转换价格的水平。