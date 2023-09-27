报告：新加坡是全球第四富有国家

由于负债增长速度放慢，债务与国内生产总值的比率下降到本世纪以来最低，我国2022年人均金融资产净值同比增加3.9％至15万1200欧元（21万9130新元），成为亚洲最富有国家。

保险与资产管理公司安联（Allianz）星期二（9月26日）发布的2023年全球财富报告显示，我国在最富有国家排行榜中名列第四，仅在美国、瑞士和丹麦之后。

安联的报告根据57个国家地区的家庭持有的金融资产净值进行排名。金融资产包括现金、银行存款、来自保险、养老和证券（股票、债券和投资基金）方面的应收款额和其他应收款项。金融资产总值扣除债务便是金融资产净值。

根据安联的报告，2022年新加坡家庭金融资产总值增长3.2％，低于上一年7.5％的增幅。主要原因是，证券资产增长只有0.5％，低于2021年的10.3％。 此外，占新加坡资产组合将近50％的保险与养老金，表现相当令人失望，只有2.8％增幅，是全球金融危机以来的最小涨幅。另一方面，银行存款增长5.1％，与2021年保持相同水平。

与2019年相比，新加坡家庭的金融资产总值按名义价值计算增加了21.1％。经通货膨胀调整后，这三年的增幅减少近一半，至11.8％。

另一方面，新加坡家庭的负债总额在2021年快速增长7.4％后，于2022年几乎停滞，只微增0.8％。因此，债务与国内生产总值比率下降7个百分点至56％，这是本世纪以来的最低比率。

整体而言，2022年新加坡家庭的人均金融资产净值最终增长3.9％，达到15万1200欧元。这比全球人均净金融资产3万1860欧元，明显高出许多。

家庭全球金融资产总值 2022年同比下跌2.7％

2022年人均净金融资产净值排行榜的前三甲依序是美国、瑞士和丹麦，它们的人均净金融资产净值同比下跌4.4％至9.9％不等，榜首的美国跌至25万1860欧元。

其中，人均金融资产总值最高的瑞士，却在人均金融资产净值排行榜上屈居第二，原因是瑞士的人均债务总额比美国高出超过一倍。

全球前十名只有新加坡和台湾来自亚洲，第六至第十依序是新西兰、加拿大、瑞典、荷兰以及比利时。其他亚洲国家依序是日本（第11）、韩国（22）、中国大陆（34）、马来西亚（39）、泰国（45）和印度（48）。

根据报告，2022年私人家庭的全球金融资产总值同比下跌2.7％，这是自2008年全球金融危机以来最大的跌幅。证券、保险与养老金分别跌7.3％和4.6％，银行存款则强劲增长6.0％。

报告预测，“在2022年下跌之后，全球金融资产应在2023年恢复增长。增长首先得到股市的（迄今为止）积极发展作为支持。总而言之，我们预计全球金融资产将增长6％左右，同时考虑到储蓄行为进一步‘正常化’。鉴于2023年全球通胀率约为6％，储户的金融资产应该不会再遭受一年实际损失。”

报告的联合作者、安联集团高级经济师格琳（Michaela Grimm）说：“然而，金融市场中期前景却相当复杂。不会有货币或经济顺风吹来。假设股票市场平均回报率一般，未来三年金融资产的平均增长率可能徘徊在4％至5％之间。就像气候变化会导致天气变得更极端，在新的地缘政治和经济格局中，预计会有更多的市场波动。”