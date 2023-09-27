领英：新加坡10大起步公司 金融科技占八成

职业社交网络平台领英（LinkedIn）发布2023年新加坡前10家起步公司榜单。八家金融科技领域的起步公司上榜，创下榜单发布以来的最高纪录，其中一半的公司主营“企业对企业”（B2B）业务。金融科技公司Aspire继续保持榜首位置。

这份榜单基于领英平台上超过9亿5000万名会员（包括来自新加坡的300多万名会员）在平台中的行为数据编制，评价标准涵盖了四个核心方面，分别是员工增长、求职者兴趣、公司及其员工受领英会员的关注度，以及从顶尖公司吸引人才的能力。

金融科技公司Aspire蝉联榜首。Aspire为东南亚起步公司和中小企业提供金融操作系统，帮助它们更好地管理财务。具体服务包括为跨境业务量身定制银行账户和自动处理发票等。

第二名是今年新上榜的金融科技公司YouTrip，主要运营多币种卡和电子钱包。第三名是远程医疗提供商Doctor Anywhere，它在去年榜单中排名第二，今年排名下跌一个位置。

金融科技公司在榜单中占据八席，是自2020年榜单发布以来最多的一次。领英表示，这凸显在新加坡是区域及全球领先的金融中心背景下，金融科技行业作为新加坡经济动力引擎之一，具有持久吸引力。

B2B公司数量创纪录

在今年的榜单中，B2B公司数量也创下历史纪录。四家公司上榜，比去年增加一倍。它们全部来自金融科技领域。领英在文告中说，这表明B2B解决方案在新加坡的重要性日益增强，同时，作为一个小国，B2C（企业对消费者）市场与其他国家相比仍然较小。

上榜的B2B公司服务于东南亚及其他市场，帮助企业简化业务流程、提高效率和提供更好的客户体验。除了榜首的Aspire，领创集团（Advance Intelligence Group）也通过Advance.AI部门为企业提供防欺诈和流程自动化等服务。Sleek和Thunes则为亚太地区的公司提供跨境支付解决方案。

今年的榜单还呈现出新加坡起步公司的另一趋势——利用人工智能人才和技能促进发展。

东南亚竞争激烈 顶尖起步公司看重人工智能潜力

根据领英此前发布的报告，新加坡的人工智能人才库是亚太地区增长最快的，2016年至2022年期间增长565%。领英指出，在东南亚激烈的商业和人才竞争格局中，顶尖起步公司已经认识到人工智能的变革潜力。

例如，Doctor Anywhere使用机器学习和数据分析技术，通过智能填写常见处方，以及在患者康复后智能化匹配各种健康和保健产品，来减少患者咨询时间。

金融科技公司Sleek的联合创始人巴特尔（Adrien Barthel）说：“我们几年前开始了人工智能之旅，并不断将它纳入我们的业务中，以提供更多的数据自动化，从而实现更高的准确性，达到更好的预测结果。”