本地德国商会：近九成企业盼落实欧盟—亚细安自贸协定

新加坡德国商会针对亚细安经商的企业会员展开调查发现，绝大多数受访者称向区域输出产品和服务面对障碍，85％希望落实欧盟—亚细安自由贸易协定，因为这能使亚细安成为更具吸引力的采购市场。

新加坡德国商会（Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce）星期三（9月27日）发布调查结果，并重申欧盟—亚细安自贸协定（EU-ASEAN FTA）重启谈判的迫切需要。

同天，外交部长维文医生受邀与新加坡德国商会主席戚冶文进行午餐对话会。戚冶文是德国特殊化学品巨头赢创工业集团（Evonik）的东南亚、澳大利亚和新西兰区域总裁。

共有169家商会成员在今年6月接受调查。在向亚细安输出产品和服务时，仅14%受访者称没面对任何障碍，49%认为关税是阻力，38%指关税分类和海关估价不一致。

64%支持欧盟—亚细安自贸协定，9%则更支持双边自贸协定，27%称不太确定。

维文：谈判者须具耐心协商包容 才能达成有利各方协议

维文指出，亚细安和欧盟在数码经济、绿色科技和服务，以及供应链三个领域正进行合作，将成为奠定自由贸易协定基础的重要组成部分。尽管如此，“我们意识到大家标准各异，因此对于谈判者来说，需要耐心、协商、包容，才能达成全面平衡、对各方有利的协议。”

戚冶文认为，欧盟—亚细安自贸协定可降低关税及非关税壁垒，增强亚细安和欧盟，包括新德两国的企业竞争力。

2007年，欧盟和亚细安开始区域自贸协定的谈判，两年后暂停，双方同意转向欧盟与亚细安成员国之间的协商形式。2017年，欧盟和亚细安同意展开正式会谈，为欧盟—亚细安自贸协定制定框架及细节。

欧盟与新加坡和越南已个别签署双边自由贸易协定，欧新自贸协定（EUSFTA）于2019年11月21日生效，欧越自贸协定（EVFTA）则于2020年8月1日生效。

另一方面，欧盟与印度尼西亚的双边自贸协定正在谈判、与泰国的谈判已重启、与马来西亚和菲律宾的谈判则暂停。欧盟与文莱、柬埔寨、寮国和缅甸，则没有展开任何相关谈判。