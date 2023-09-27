分析：数据显示私宅和组屋租赁市场逐步回稳

本地非有地私宅租金8月份环比下跌1%，交易量环比下滑7.6%。组屋租金的涨势也放缓至0.1%。分析师认为，这显示私宅和组屋租赁市场正逐步回稳。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期三（9月27日）发布的预估数据显示，核心中央区（CCR）高档私宅的租金环比跌幅最大，下跌1.7%。其他中央区（RCR）中档私宅的租金下滑0.7%；中央区以外（OCR）大众化私宅租金则滑落0.5%。

若与去年同期比较，整体私宅租金上升17.3%。

在交易量方面，8月租出的公寓单位为6730个，环比下跌7.6%，同比则下跌10.3%。

非有地私宅租赁市场连续六个月窄幅波动

据橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清观察，非有地私宅租赁市场连续六个月窄幅波动，回稳迹象愈加明显。

她说，租金在过去的六个月里稍微上升0.3%，比去年同个时期的16.5%增幅低了许多。租出的房子数量下滑也是另一个迹象。

她还说：“虽然第三季租赁数量一般会达到全年的高峰，但今年的市场比之前一年明显淡静。今年7月和8月共有1万4017个单位租出，比去年同期的1万5349个单位少了8.7%。这趋势显示租金似乎已经触顶。”

尽管租金下跌，ERA产业主要执行官林东荣认为，屋主和租户的租金预期仍存有差异。这是因为屋主为了支付更高的房屋抵押贷款而提高租金，导致一些租不起私宅的租户，改而租住组屋。

8月租出组屋单位环比跌10.1%

组屋租金8月份稍微上升0.1%，连续第23个月上涨。虽然低于7月份的2%涨幅，但同比上升20.8%。

共有2997个组屋单位寻得租户，环比下跌10.1%，同比却上升16.9%。

房地产网站99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）说，三房式组屋和五房式组屋在过去一年里持续出现环比涨幅，8月份稍微上升0.1%，是过去两年来的最小涨幅。他认为，租赁市场可能在不久后开始降温。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明也有类似看法。他说：“许多组屋提升者已经迁入刚竣工的新私宅，因此没有续租组屋。与此同时，8月正值农历七月，开盘的新私宅较少，所以较少组屋提升者为了避免支付额外买方印花税（ABSD），在卖房后租房子住。

再过一个月就是学校假期和年终佳节假期，这时期往往是房地产市场淡季。孙燕清预测，到时私宅租赁交易会进一步萎缩，组屋市场则会因为较低租金，租赁表现优于私宅市场。

叶润明则认为，接下来会有不少新私宅项目登场，供应增加后，非有地私宅和组屋租金料在今年内继续巩固。