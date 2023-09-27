GIC竞标越南杂货集团股权 所投资泰国送餐平台将IPO

（新加坡综合电）新加坡政府投资公司（GIC）正准备竞标越南第三大杂货连锁店Bach Hoa Xanh的20％股权，交易将使这家杂货连锁店估值达17亿美元（约23亿3000万新元）。此外，GIC投资的泰国送餐平台Line Man Wongnai，准备在曼谷首次公开售股（IPO），预计筹集约3亿美元（约4亿1080万新元）资金。

路透社星期三（9月27日）引述两个消息来源，指GIC在竞标越南杂货连锁店股权，其他竞标者包括来自泰国的公司。卖方则是越南零售业巨头移动世界投资公司（Mobile World Investment）。据悉，交易已接近最后敲定阶段。

2015年成立的Bach Hoa Xanh，目前在越南南部和中南省份经营超过1700间店面。它预期明年转亏为盈，今年上半年它净亏2698万美元，营收同比增长7％至5亿5772万美元。

彭博社星期三引述知情人士指GIC投资泰国的Line Man Wongnai在准备IPO，它的顾问包括两家泰国证券行，它也在寻找国际银行协助安排售股，快则2024年可上市。

Line Man Wongnai的历史可追溯至2010年，四名大学工程系毕业生创办Wongnai餐馆美食点评网站。2020年，Wongnai与Line Man（日本Line企业在泰国的送餐平台）合并。去年，Line Man Wongnai在B轮集资中向GIC和Line为主的投资者筹得2亿6500万美元资金，公司估值超过10亿美元。

另一方面，GIC和绿色氢能基金Hy24于星期二（26日）宣布，共同向可再生能源起步公司洲际能源（InterContinental Energy）投资1亿1500万美元（约1亿5800万新元）。

洲际能源正在澳大利亚和阿曼开展项目，生产无碳天然气及相关化学产品。它筹得的新资金，将帮助它加速开展项目，对于建设大规模绿色氢能（hydrogen）生产设施至关重要。