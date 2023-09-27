受隔夜美股拖累 海指下跌0.47%

隔夜三大美股集体大幅走低，新加坡投资者避险情绪升温。新加坡海峡时报指数星期三（9月27日）下跌15.04点或0.47%，闭市报3200.03点，在区域股市中表现逊色。

辉立证券投资组合经理韩巍接受《联合早报》采访时说，隔夜美股跳空低开并在尾盘继续杀跌，导致市场情绪悲观，拖累新加坡股市。除了投资者所担心的高利率和美债走高外，美国汽车工人罢工也给市场蒙上阴影。新加坡股市预计还会继续承压，下一个支撑位将在3150点附近。

美联储维持高利率 导致指数继续下跌

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场策略师蔡伟仁说，季节性因素和美国联邦储备局将维持长期高利率，导致指数持续下跌。值得关注的是，吉宝企业（Keppel Corp）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）等几只工业股在此前高走后，近期出现套利现象，预计本周将延续下滑。

亚太其他股市多数出现回弹。其中，香港股市上升0.83%，回弹幅度最大；深圳、上海、台湾、东京和首尔股市的回弹幅度介于0.09%至0.39%；悉尼股市下滑0.11%。

蔡伟仁说，随着香港和中国内地市场出现复苏迹象，资金正在流入香港市场，并押注中国旅游业。

新加坡股市全场成交量12亿9000万股，总成交额8亿7694万元。上升股255只，下跌股258只。

成份股21跌四涨五持平

成份股方面，21只下跌，四只上涨，五只持平。

跌幅最大的是创业公司（Venture Corp）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT），分别下滑2.16％和1.81％，收报12.69元和2.72元。

涨幅最大的是怡和合发（Jardine C&C）和云顶新加坡（Genting Singapore），前者起1.60％，收报32.49元；后者起1.19％，收报0.85元。

个股表现方面，新科工程（ST Engineering）和澳大利亚材料科技公司Quickstep联手，为澳大拉西亚（Australasia）地区的航空公司提供保养、维修与翻修（MRO）服务。集团星期三股价维持在3.86元。

新航工程（SIA Engineering）与瑞士SR Technics合资的子公司Asia Pacific Aircraft Component Services，与霍尼韦尔（Honeywell）重申双方长期合作。霍尼韦尔将授予子公司更多专利。此外，新航工程宣布，公司于9月26日在马来西亚成立全资子公司Base Maintenance Malaysia ，以开展MRO服务和其他附加服务。新航工程闭市报2.34元，跌0.43%。

医疗美容公司Beverly JCG宣布，集团将进行并股（share consolidation），将每50股合并为一股。并股完成后，公司将发行附加股，每三股合并股将配一股附加股，发行价为每股0.05元。此外，为拓展亚细安业务，集团通过子公司JCG-Beverly以换股方式收购马来西亚BK Hospital公司70%股权，收购价为56万元。公司星期三股价维持在0.1分。

停牌中的运通网城房产信托（EC World REIT）宣布，截至星期三，信托保荐人富春控股集团（Forchn Holdings Group）仍拖欠给信托的应收租金。此外，保荐人也未就欠款向信托承诺还款计划。由于资金不足，信托无法于9月28日派发股息。

金光能源与资源（Golden Energy and Resources）宣布，收购方Duchess Avenue对公司股权的强制收购已于星期三完成，将于星期四（28日）除牌。