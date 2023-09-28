中华总商会致敬李光耀 缅怀建国总理精神与睿智

今年为建国总理李光耀先生100岁冥诞，举国上下掀起了缅怀纪念的思潮，重温他的精神智慧，足见其风范永存，丰碑不朽。正如中华文化中的“修齐治平”理想，李光耀一生以坚毅高尚的品格，奠定种族平等、政治稳定、经济自由的环境，让新加坡得以从全球化经济受惠，快速跻身第一世界发达国家，这一切与他的信念密不可分。

中华总商会也发起了三场活动，分别以教育、经济外交和种族和谐为主旨，带动会员和社会各界重温李光耀的精神与睿智思想。

在教育方面，总商会和各族群团体联办“饮水思源、共育贤才”筹款活动，为“李光耀百年树人基金”筹获逾1000万元善款和20多万个来自社区与基层缅怀者的签名，培养年轻的领袖人才，传承李光耀的价值观，助他们成为国家栋梁，同时也培育弱势家庭、绿色生态领域和工艺教育的人才。

教育理念坚信成事在人 强调社会“软件”和“心件”

人力是新加坡唯一的资源。李光耀说过一句名言：“眼睛不能放在鼻子上”，意思是新加坡不能短视，必须为未来10年甚至百年培养高素质人民。2000年，他于哈佛大学谈到在第三世界地区创建一个“第一世界绿洲“的艰巨工程，并感叹：建立基础设施等硬件是简单的部分，最困难的是让人们改变习惯以适应第一世界的设施，必须以全民运动提高国人素质，包括习惯和公德心。其教育理念正是坚信“成事在人”，强调社会“软件”（software）和“心件”（heartware），包括人的价值观、品格，以及对社会的关怀。

另外，总商会也和中国大使馆联办缅怀活动，纪念李光耀对促进中国改革开放、建立新中经贸合作的贡献。会场播映了中国最新制作的《李光耀与中国改革开放》纪录片，也与来宾分享李光耀生前喜爱的糕点和音乐等。

纪录片回顾李光耀30多次到访中国的许多细节，显示他不但高瞻远瞩，也秉承诚信为本，以谦逊和尊重的态度，和中国前领导人邓小平建立真挚友谊，才促进了新中建交、中国改革开放和多个政府间的合作项目。两国共享机遇、强强联手、相互借鉴的关系，一直发展到今天，中国已成为新加坡最大的贸易伙伴国，新加坡是中国最大的投资来源国。

有一名年轻受访者从小参加李光耀发起的“讲华语运动”，如今是双语双文化人才，在新中合作项目工作，他对李光耀表达感激之情，令人动容：“我就是李光耀计划中的一部分，我们的义务就是去薪火相传。”

种族平等和谐关系是国家安定基础

总商会还特别举办一场种族和谐日研讨会，邀请各族企业家和学生参与，分析了李光耀对不同种族、语言、宗教和谐相处的思想，以及其过人眼光和智慧，对新加坡发展至今的重要地位。

李光耀历经艰辛，打造语言政策、国防实力、法治精神等基础，建立的种族平等和谐关系，如今渐渐扎稳根基，这是国家和谐安定的基础，我们有责任看守维护，继续让新加坡发挥更大的国际影响力，对全球投资者更具吸引力，让新加坡能站在巨人肩膀上前进。当时还是总统候选人的活动主宾尚达曼也鼓励道，种族和谐除了制度下的保护、习惯上的彼此包容之外，各族也应参与彼此的文化，加深认识，在纷乱的世界局势中建立更深刻的国家身份认同。

去年，总商会设“爱国、诚信、传承、创新、聚商”为核心信念，作为在这动荡时代中奋勇前进、继续为商界和国家服务的原则，这也是我们向李光耀精神最佳的传承和致敬！但愿在“光耀百年”之际，年轻一代国人不仅能联想起他所留下的繁荣物质遗产，也能对他高尚不朽的价值观有所共鸣，这样，年轻人才能青出于蓝，造福国家、社会和国际关系，让李光耀精神永垂不朽，在新加坡发展过程中继续发扬光大。