职总脱售组屋区18个资产 预示价2.65亿元料提振市场

职总创优企业合作社旗下贸惠合作社将把它位于邻里组屋区的18个商业房地产项目推出市场求售，预示价总计为2亿6500万元。受访分析师说，这组资产预料会吸引到房地产投资信托和机构投资者竞标，并可能带动零售房地产交易价和租金回升。

第一太平戴维斯（Savills）研究部主管张敏璋接受《联合早报》访问时说：“这个邻里商业房地产资产组合相信会受很多信托欢迎。虽然它们都位于组屋区，规模比商场小，不过在市场充满不确定之际，邻里零售租金表现依然强韧，能给信托带来稳定的租金收入。”

他预计，潜在竞标者或出现“熟悉面孔”，包括之前竞标贸惠合作社其他资产的星狮地产（Frasers Property）和香港领展房地产投资信托基金（Link REIT）等。交易预计也能提振新加坡零售房地产市场。

新加坡零售房地产交易近来颇为活跃

市场日前传出职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）旗下的贸惠合作社（Mercatus Co-operative），准备把位于组屋区的18个项目售出。

它们位于加冷峇鲁、红山、碧山、后港、荷兰路和淡滨尼等地，面积总共17万平方英尺，目前已全部租出，八成租给职总平价超市（NTUC FairPrice）。

负责销售这个资产组合的是房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE），该公司资本市场高级董事利伟强证实说，贸惠合作社正探索通过买家出价（expression of interest，简称EOI）方式出售部分资产。

他说：“基于商业上的敏感性，我们无法透露资产组合的细节，可确认的是，这些资产将在签订长期租约的情况下出售。” 他也强调，销售活动并无法确定或保证会促成交易。

贸惠合作社发言人则说，公司会定期检讨投资组合，以产生更大社会影响力，并为利益相关者带来长期可持续回报。“目前，我们如常运营，也会继续致力于维护包括租户及其顾客在内所有利益相关者的利益。”

贸惠合作社过去一年脱售数个资产，包括去年12月宣布以21亿6100万元，将裕廊坊和汤申大厦分层地契店面Swing By@Thomson Plaza，脱售给香港的领展房地产投资信托基金（Link REIT）。今年1月，贸惠合作社又将它在NEX购物中心的50％股权，以6亿5250万元脱售给星狮地产和星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）。

新加坡零售房地产交易近来颇为活跃。如8月时，星狮地产信托宣布以3亿3800万元出售樟宜坊（Changi City Point）给不相关的第三方。此外，联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）6月宣布以9050万元收购Parkway Parade Partnership的10％股权。该公司间接持有百汇广场（Parkway Parade）77.09％的股权。

邻里零售房地产向来受追捧

高纬环球（Cushman & Wakefield）研究部高级经理黄显洋说，在住宅区附近居民和餐饮零售商需求的支持下，邻里零售房地产向来受追捧，空置率维持在4％的低水平，低于全岛的7.5％空置率。

他说：“随着利率周期达到顶峰，投资者对机构级零售房地产的兴趣料不断上升，尤其是人流量较高的邻里地区，有一些具有增值潜力的零售房地产，可带来较高回报率。”

他预计，邻里零售租金今年会呈上升趋势，尽管上升速度缓慢，趋势会延续到明年。

仲量联行（JLL）研究与咨询部（新加坡）顾问董事潘慧菁也认为，优质邻里零售房地产租金中期会继续增长，尤其是那些有现成住宅居民、靠近地铁站或巴士总站等优质地段的项目。

她说：“当前劳动力市场紧张和失业率低，推动国内消费市场复苏，再加上政府推出支援财政政策，都会继续支持零售租金的增长。”