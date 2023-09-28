亚太股市缺催化剂多横摆 海指微涨0.22％

由于市场缺乏催化剂，本地和亚太区域多个股市出现横摆。新加坡海峡时报指数星期四（9月28日）微涨6.96点或0.22%，闭市报3206.99点。

亚太其他股市中，深圳股市上升0.44%，涨幅居前；台湾、上海和首尔股市的涨幅介于0.09%至0.27%；悉尼股市则微跌0.08%；香港和东京股市跌幅较大，分别下滑1.15%和1.48%。

马来亚银行证券分析师薛泽铭在接受《联合早报》采访时说，市场缺乏催化剂，加上区域市场出现获利回吐的因素，使新加坡和亚太区域股市表现平平。油价走高意味着通胀更难降低，这会导致长期高利率。不过，这却增加了投资者对本地石油和天然气类股票的兴趣。油价的反弹将有助于能源股上涨。

辉立证券研究分析师麦敏媚说，最新公布的国库券收益走高，加重市场对高利率的担忧。这可能会使银行提高针对不良贷款的的准备金。此外，多家航空发动机巨头召回飞机引擎的举措，也让航空业出现不确定性。但这利好本地飞机维护和修理业务的公司。

新加坡股市全场成交量12亿8000万股，总成交额9亿1996万元。上升股281只，下跌股293只。

成份股方面，15只上涨，11只下跌，四只持平。

涨幅最大的是香港置地（Hongkong Land）和DFI零售集团（DFI Retail Group），前者起4.04％，收报3.61美元；后者起1.13％，收报2.69美元。

跌幅最大的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和创业公司（Venture Corp），分别下滑2.75％和2.60％，收报1.06元和12.36元。

宝德新加坡申请延长提交退市要约期限

个股表现方面，新航工程（SIA Engineering）在菲律宾的子公司SIAEP与巴西航空工业公司（Embraer）签署谅解备忘录，将为Embraer的E-Jets E2系列飞机提供保养、维修与翻修（MRO）服务。新航工程星期四闭市报2.36元，涨0.86%。

收到合规通知的宝德新加坡（Boustead Singapore）星期三（27日）晚上称，将向新交所监管公司（SGX RegCo）申请，希望把提交退市要约（exit offer）计划的期限延长到发布业绩后，因为宝德新加坡和宝德项目（Boustead Projects）在9月30日起的45天内须发布它们的半年业绩，而公司目前无法提供有关计划的最新情况。

宝德新加坡在今年2月初提出收购要约，以每股0.90元的价格全面收购子公司宝德项目的股票，收购价后来上调至每股0.95元，但这个收购要约仍被独立财务顾问评为不公平但合理。宝德新加坡星期四股价涨0.59％，闭市报0.85元。

新加坡房地产经纪公司ERA产业母公司APAC产业（APAC Realty）星期四披露，它授予澳大利亚房地产公司 Queensland 888经营ERA Queensland的特许经营权，象征ERA正式进军澳洲市场。APAC产业股价跌0.96%，报0.515元。

AF环球（AF Global）宣布，集团脱售中国徐州房地产子公司55%的股份，因买方未能按照股权转让协议完成交易，当地法院已于9月25日受理集团的强制清算（Compulsory Liquidation）申请。此后，集团将公布强制清算的最新情况。AF环球股价星期四涨1.37%，报7.4分。