许连碹：实践ESG未必使企业成本升高

实践社会、环境和治理（ESG），对公司来说并不总是意味成本抬高。公司开始转型时，需投入的资本或会增加，但这不意味着公司无法收回成本。事实上，随着技术的进步，投资回报期正在缩短。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期四（9月28日）在主题为“ESG技能加速变革和改善业务成果”的大师课上，作出以上表述。

她举例，太阳能电池板曾经很贵，投资回报期也很长。如今，它的成本已大幅降低，回报期要比以前短得多。

她说：“我不希望企业认为，转型将需要很多成本，短期内会影响到公司盈利的底线，就因此不去转型。问题是，很多挑战迫使你必须这么做，如果你不这样做，你可能无法经营。你只有转变，才能留在供应商和客户的合作名单上。”

需求及生产相应增加时 成本会下降

许连碹说，政府正通过一系列补贴和激励措施促使消费者购买和使用更节能的产品，以缩小节能产品和非节能产品的价格差距。在规模经济中，需求增加时，生产相应增加，成本就会下降。因此，减碳并非总会导致企业成本升高。

她还提到，中小企业开始走上可持续发展之路时，融资是重要的一环。

她说：“在这个层面，我认为新加坡具有优势。因为我们是国际金融中心，我们可以促进资本流动，让公司获得绿色和可持续融资。”

许连碹指出，在政策支持下，中小企业有许多融资来源可供选择。新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）推出的企业融资计划—绿色贷款（Enterprise Financing Scheme—Green），以及新加坡金融管理局推出的绿色和可持续挂钩贷款津贴计划（Green and Sustainability-Linked Loan Grant Scheme），都在融资层面帮助企业转型。