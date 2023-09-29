黄循财：政府不能永久补贴 企业须调整商业模式

政府不能永久补贴本地企业，它们须继续调整商业模式，确保运作是可持续的。

副总理兼财政部长黄循财星期四（9月28日）宣布的11亿元援助配套完全针对个人和家庭，没有任何帮助商家的具体措施。一些受访企业对此感到有些失望，尤其是水价即将上涨，无疑进一步推高他们的运作成本。

对于这轮援助配套没有帮助商家的措施，黄循财在记者会上说：“大家都知道新加坡在经商方面并不是便宜的地方。企业必须非常谨慎地考虑商业运作的最佳模式，哪些部分必须在海外或本地进行，同时考虑到本地运作环境中什么是可行的。

“对企业而言最重要的，也是我们不断重复地说了一段时间的话，我们不能永久补贴企业，企业必须自给自足、有利可图和能够生存下去。”

黄循财指出，企业必须继续调整商业模式，并专注于往价值链上端移动，以及变得更具效率和生产力。政府在财政预算案中推出的措施都是支持这个方向的。

他也透露，政府将在来临的预算案中继续思考如何帮助企业朝这个方向迈进。他强调，这不是要支撑无法生存下去的企业，而是要帮助它们变得更有生产力和效率，并且壮大规模。

已成立委员会 不让商家趁机牟利

另一方面，水价上调和政府呼吁餐饮业者选择较健康但价格较贵的食材如少钠盐，对包括小贩在内的餐饮业者带来冲击。黄循财说，当局会观察这些政策对企业成本的影响，但目前来看，这些成本只占整体成本的一小部分，租金和人力等成本的比重其实更大。

黄循财指出，当局已成立了委员会，确保商家不会趁机牟取暴利。

去年10月宣布的15亿元抗通胀配套中，同样没有针对企业的措施。黄循财当时也做出类似的呼吁，他当时指出，政府要让本地企业了解到劳动市场紧缩和高能源成本可能是新常态，企业必须检讨运作和转型，以更具能源效率和善用人力的方式运营。

商家：短期内不能靠转型缓解成本压力

受访商家表示能够理解商业转型是必要的，但一些成本问题如水价和租金上涨直接给他们造成冲击，短时间内无法依靠转型或提升生产力来缓解压力。

全国商联总会会长杨向明受访时说：“水价上涨对用水量较大的公司带来很大影响，政府若能够为这些商家提供一些津贴会是好事。如果成本增加，而商家又没有办法承担，他们只好转嫁给消费者，无形中让人民的负担更加沉重。”

他认为，一些行业如餐饮业、清洁业和制造业的用水量较大，它们无可避免地需要在运作中用水，这方面的成本是无法通过提升生产力来控制的。

邻里中药店杏和堂参茸药行副总裁李振祥说，材料成本上涨的压力很大，中药材的成本平均比疫情前贵了三成。另外，这家位于武吉巴督的中药店在30年售卖契约到期后，必须把店面归还给建屋发展局。他担心到时市场租金太高，中药店无法持续下去。

李振祥意识到商业转型的重要性，他在这几年不断地创新，包括推出中药冰棒和迎合年轻人口味的凉茶，并在线上售卖坐月子的药材配套，为老行业注入新气息。不过，成本压力是非常实际的问题，因此希望政府能够为微型企业提供一些援助。